Omaggio a Giuseppe Zamberletti, un ciclo di serate per ricordare il padre della Protezione Civile moderna

Non è solo un tributo doveroso a un illustre concittadino, ma un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva quello che la Provincia di Varese si appresta a compiere. A cinquant’anni dalle grandi emergenze che ne hanno forgiato la visione, la figura di Giuseppe Zamberletti, universalmente riconosciuto come il padre della moderna Protezione Civile, torna al centro del dibattito pubblico attraverso un ciclo di serate che trasformeranno il ricordo in consapevolezza civile diffusa.

Un modello di responsabilità

L’iniziativa, che si snoda tra maggio e giugno, nasce con l’intento di radicare i valori di organizzazione e prevenzione nel tessuto delle comunità locali. Come sottolineato dal Presidente della Provincia, rievocare l’opera di Zamberletti significa celebrare un modello che ha rivoluzionato il soccorso in Italia, sostituendo l’improvvisazione con una struttura basata sulla responsabilità e sulla profonda conoscenza dei territori.

Il percorso di commemorazione, già segnato da simboli tangibili come l’intitolazione della via al Polo della Sicurezza e l’installazione dell’opera “Le Vele” a Villa Recalcati, trova ora una dimensione narrativa e discorsiva grazie alla presenza di Gianni Spartà. Il giornalista e scrittore, autore della biografia “La luna sulle ali”, dialogherà con i sindaci e i cittadini, restituendo il ritratto intimo e pubblico di un uomo che ha saputo guardare oltre l’emergenza.

Il calendario degli incontri

Il viaggio della memoria toccherà diverse realtà della provincia, unendo simbolicamente il nord e il sud del territorio in un unico abbraccio istituzionale:

Venerdì 8 maggio (ore 21:00): Il debutto a Cassano Valcuvia , presso il Teatro Comunale, per dare il via alle riflessioni in un luogo di forte identità comunitaria.

Giovedì 28 maggio (ore 21:00): Tappa a Besozzo , dove la Biblioteca Comunale diventerà spazio di approfondimento storico.

Giovedì 4 giugno (ore 17:30): Un appuntamento pomeridiano a Busto Arsizio , nella splendida cornice di Villa Calcaterra.

Venerdì 12 giugno (ore 18:00): La chiusura del ciclo a Castelveccana, nella frazione di Nasca, presso il Salone Comunale.

Questi incontri rappresentano molto più di semplici conferenze: sono momenti di “riflessione diffusa”, pensati per rafforzare quel legame tra istituzioni e cittadini che Zamberletti stesso considerava il pilastro fondamentale di ogni società sicura e resiliente. Un’occasione per riscoprire come, a distanza di mezzo secolo, la sua eredità continui a proteggere e ispirare il futuro del Paese.