Ombrelli pronti nel Varesotto: arriva una settimana di pioggia e calo termico
Il lunedì nuvoloso apre le porte a un peggioramento che porterà precipitazioni diffuse e temperature in diminuzione su tutta la provincia, con un clima decisamente più fresco fino a mercoledì
Le nuvole che oggi, lunedì 4 maggio, hanno velato il cielo sopra il Varesotto non sono che l’anticamera di un peggioramento più marcato, così annuncia il Centro Geofisico Prealpino. La provincia che si prepara a una settimana caratterizzata dall’instabilità dove l’ombrello diventerà un accessorio indispensabile. Se la giornata odierna si conclude con temperature che hanno toccato i 19°C nonostante la copertura nuvolosa, la serata vedrà già le prime avvisaglie di pioggia leggera, preludio a un martedì 5 maggio decisamente perturbato con massime che crolleranno a 13°C e precipitazioni insistenti.
Il maltempo non allenterà la presa nemmeno mercoledì 6 maggio, giornata segnata da piogge costanti e una minima che scenderà fino a 9°C, mentre per la seconda parte della settimana si attende una timida risalita termica verso i 20°C, pur mantenendo un rischio residuo di deboli piogge che accompagnerà i varesini fino a venerdì.
Sarà dunque una settimana di attesa per gli amanti del sole, costretti a fare i conti con un ritorno del clima autunnale proprio nel cuore del mese di maggio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.