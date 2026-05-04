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Ombrelli pronti nel Varesotto: arriva una settimana di pioggia e calo termico

Il lunedì nuvoloso apre le porte a un peggioramento che porterà precipitazioni diffuse e temperature in diminuzione su tutta la provincia, con un clima decisamente più fresco fino a mercoledì

Prima della pioggia

Le nuvole che oggi, lunedì 4 maggio, hanno velato il cielo sopra il Varesotto non sono che l’anticamera di un peggioramento più marcato, così annuncia il Centro Geofisico Prealpino. La provincia che si prepara a una settimana caratterizzata dall’instabilità dove l’ombrello diventerà un accessorio indispensabile. Se la giornata odierna si conclude con temperature che hanno toccato i 19°C nonostante la copertura nuvolosa, la serata vedrà già le prime avvisaglie di pioggia leggera, preludio a un martedì 5 maggio decisamente perturbato con massime che crolleranno a 13°C e precipitazioni insistenti.

Il maltempo non allenterà la presa nemmeno mercoledì 6 maggio, giornata segnata da piogge costanti e una minima che scenderà fino a 9°C, mentre per la seconda parte della settimana si attende una timida risalita termica verso i 20°C, pur mantenendo un rischio residuo di deboli piogge che accompagnerà i varesini fino a venerdì.

Sarà dunque una settimana di attesa per gli amanti del sole, costretti a fare i conti con un ritorno del clima autunnale proprio nel cuore del mese di maggio.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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