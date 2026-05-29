Omicidio di Casbeno, in aula la discussione sulle perizie relative alla capacità di Marco Manfrinati

Da una parte la valutazione di una persona ossessionata dal fatto di non poter più stare col figlio, e per questo profondamente depressa, ma non sofferente di una patologia: Marco Manfrinati non aveva disturbi psicotici, o gravi di personalità tali da giustificare un’infermità o semi infermità mentale per quanto avvenuto il 6 maggio 2024 a Casbeno.

Ovvero secondo l’accusa l’omicidio premeditato del suocero Fabio Limido e del tentativo di omicidio della ex moglie Lavinia. Dall’altra la valutazione di un uomo che, sia pure in assenza di una diagnosi, cadde «dall’alto di una vetta alla profondità di una valle», con un «ampio restringimento del campo di coscienza»: Marco Manfrinati quella mattina, alle 9.06 del 6 maggio 24 apprese il contenuto della perizia che stabiliva la sua sostanziale perdita della possibilità di vedere il figlio e per questo cadde in un vizio di mente.

Queste le due posizioni emerse nel corso dell’udienza di venerdì in corte d’Assise a Varese per stabilire se al momento dei fatti Manfrinati fosse o meno capace di intendere o di volere, fattore che può incidere in maniera sostanziale in termini di pena. Da una parte Stefano Ferracuti consulente del tribunale, Renato Aliatti consulente di parte della Procura, Marco Lagazzi, consulente parte civile: tutti e tre sostengono l’assenza di vizi di mente; dall’altra il consulente della difesa Pietro Pietrini che invece ha sostenuto il vizio di mente dell’imputato e l’attuale pericolosità sociale.

Una disquisizione tecnica e pacata, per certi versi appassionata, ascoltata per circa due ore dai due giudici togati (presidente Andrea Crema, Stefania Brusa a latere) e dai sei popolari che compongono la corte d’Assise. La prossima udienza, il 5 giugno, verrà ascoltato in aula il medico legale consulente della difesa, poi il processo proseguirà verso le battute finali con altre sue udienze, il 10 e il 17 luglio. Poi la sentenza.