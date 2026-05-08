Online il nuovo portale della Regione, Fontana: «Più semplice, intelligente e vicino a cittadini e imprese»

Regione Lombardia rinnova la propria presenza digitale e lancia il nuovo portale istituzionale, completamente riprogettato per offrire a cittadini e imprese un’esperienza più semplice, veloce e personalizzata.

Con oltre 12 milioni di visitatori unici nel 2025, il sito rappresenta il principale punto di accesso ai servizi regionali e uno snodo strategico nella relazione tra istituzione e utenti. Il progetto, realizzato da ARIA S.p.A., nasce da un percorso di ascolto strutturato che ha coinvolto cittadini, enti e imprese, traducendo i bisogni emersi in soluzioni concrete e orientate all’usabilità.

Presidente Fontana: «Uno strumento che accompagna cittadini e imprese nel quotidiano»

«Con questo nuovo portale compiamo un passo importante verso una Regione sempre più accessibile e vicina alle persone – ha dichiarato il presidente Attilio Fontana –. Abbiamo voluto costruire uno strumento capace di accompagnare cittadini e imprese nella vita quotidiana, semplificando l’accesso ai servizi e rendendo più immediato il dialogo con l’istituzione. Non è solo un cambiamento tecnologico, ma un investimento sulla qualità della relazione con il territorio: una piattaforma più chiara, più efficiente e pensata davvero attorno ai bisogni reali degli utenti».

Ricerca potenziata, tematiche, notizie e personalizzazione

Al centro della nuova esperienza utente c’è un motore di ricerca avanzato, posizionato in evidenza in homepage, che consente di accedere in modo rapido e intuitivo a tutti i contenuti e servizi regionali, superando la frammentazione delle informazioni.

Accanto alla ricerca, la homepage valorizza anche le principali aree tematiche di interesse, offrendo un accesso diretto ai servizi più richiesti: sanità, bollo auto e tributi regionali, istruzione, formazione e lavoro, università, ricerca e innovazione, insieme a tutte le altre materie di competenza regionale. Un’organizzazione pensata per facilitare la navigazione e orientare rapidamente cittadini e imprese verso le informazioni più rilevanti.

Tra le principali novità spicca anche la sezione Lombardia Notizie, che mette in evidenza le tre notizie più rilevanti della giornata, rafforzando il ruolo del portale come fonte informativa aggiornata e autorevole sull’attività regionale.

Un ruolo strategico è svolto dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, già attiva nel supporto alla produzione di contenuti più chiari e comprensibili e destinata a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi. Sono infatti in fase di implementazione assistenti digitali e funzionalità evolute di ricerca che, nel rispetto delle norme sulla privacy, consentiranno l’utilizzo del linguaggio naturale per l’accesso rapido a contenuti di interesse certificati da Regione Lombardia o di fonti esterne preventivamente validate.

A completare questa evoluzione contribuisce la nuova Area Personale, evoluzione di “Lombardia Informa”, che consentirà di salvare contenuti, selezionare preferenze e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Completa il rinnovamento una nuova identità grafica, coerente e riconoscibile, che integra i diversi siti regionali in un unico ecosistema digitale.

Lombardia Experience

Accanto al portale istituzionale, Regione Lombardia ha inoltre lanciato il sito “Lombardia Experience” (www.experience.regione.lombardia.it), online dal 30 marzo 2026: una piattaforma interattiva e immersiva che, attraverso eventi, podcast, percorsi tematici e contenuti innovativi, valorizza il patrimonio culturale, istituzionale e territoriale lombardo.

Il nuovo portale completa una più ampia strategia di comunicazione digitale integrata, sviluppata da Regione Lombardia per rafforzare il dialogo con cittadini e stakeholder attraverso linguaggi e canali sempre più evoluti.

Lombardia Notizie TV

In questo percorso si inserisce “Lombardia Notizie TV”, la piattaforma editoriale in streaming lanciata a fine 2025, che ha accompagnato e raccontato da vicino le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, offrendo approfondimenti, interviste e contributi con ospiti d’eccezione e permettendo ai cittadini di vivere i Giochi ancora più da dentro, oltre la dimensione dell’evento.

Oggi la piattaforma prosegue questo racconto, dando spazio alle eccellenze della Lombardia attraverso testimonianze, volti e storie che valorizzano il territorio, l’innovazione e le sue comunità, consolidandosi come un nuovo punto di riferimento dell’informazione istituzionale regionale. Dal 28 dicembre 2025, giorno del ‘go live’, la tv ha già fatto registrare oltre 30.000 visualizzazioni al mese, 12 ore di palinsesto al giorno, 150 servizi giornalistici e 40 trasmissioni di approfondimento in studio.

Portale, piattaforme editoriali e nuovi strumenti digitali compongono così un ecosistema unico, pensato per informare in modo autorevole, valorizzare il territorio e costruire una relazione sempre più diretta e contemporanea con il pubblico.