Open day alla scuola IV Novembre di San Fermo che sarà Casa delle associazioni

Da gennaio i bambini della scuola primaria di San Fermo avranno a disposizione il nuovo polo scolastico Don Rimoldi, in costruzione in via Pergine. Sarà quindi libero lo stabile della IV Novembre in via Monfalcone destinato a diventare una Casa delle associazioni, cui è dedicato l’open day della struttura, in programma lunedì 11 maggio, dalle ore 17 alle 19.

Il Comune di Varese, al fine di fornire una risposta concreta alla richiesta di spazi da parte di molte realtà del Terzo Settore, ha già pubblicato il mese scorso l’avviso di manifestazione d’interesse per creare un progetto unitario di condivisione di spazi all’interno dell’immobile. L’obiettivo è fare della scuola una casa dedicata alle associazioni e alle realtà operanti sul territorio in un’ottica di rigenerazione urbana, inclusione, aggregazione sociale e culturale.4

Durante il l’openday i rappresentanti delle associazioni potranno visitare gli ampi spazi della scuola tra aule, palestra, bagni, mensa e uffici.

Potranno ottenere la concessione degli spazi della IV Novembre in comodato d’uso gratuito solo le organizzazioni del terzo settore senza scopo di lucro, anche in forma aggregata e regolarmente iscritte al Runts, impegnate in attività di utilità sociale, solidarietà e promozione del benessere collettivo.

I dettagli dell’avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione in comodato di uso gratuito dell’immobile sono sul sito del Comune di Varese a QUESTO LINK.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno all’Ufficio protocollo in Via Sacco 5.

La creazione di una Casa delle associazioni a San Fermo punta a valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune in un più ampio contesto di rigenerazione urbana del rione che poggia su tre grandi progetti finanziati dal PNRR: oltre alla realizzazione del Polo scolastico Don Rimoldi, è in fase di ultimazione anche il nuovo Polo Educativo 0-6 anni – sempre in via Monfalcone, proprio accanto all’attuale sede della primaria IV Novembre – mentre è già stato inaugurato a marzo il Salewa Cube di via Pergine, la palestra per l’arrampicata sportiva che ha già opitato grandi eventi come la seconda tappa della Coppa Italia Lead.