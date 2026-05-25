Open Day alla Statale di Milano: oltre 6mila studenti e novità sui corsi online

Oltre 6mila studenti hanno partecipato all’Open Day dell’Università Statale di Milano, organizzato dal COSP per presentare l’offerta formativa e i servizi dell’ateneo in vista del prossimo anno accademico. Tra le principali novità annunciate ci sono due nuovi corsi di laurea telematici, il potenziamento degli strumenti di intelligenza artificiale applicati alla didattica e nuovi investimenti su residenze e servizi agli studenti.

Ad aprire la giornata è stata la rettrice Marina Brambilla, che ha accolto le future matricole sottolineando il ruolo dell’università «come luogo in cui sviluppare strumenti per comprendere la realtà e affrontare le trasformazioni del nostro tempo».

Arriva “La Statale Open” con due corsi telematici

La novità principale è “La Statale Open”, il nuovo progetto dell’ateneo dedicato ai corsi di laurea online. Dal 3 giugno saranno aperte le iscrizioni ai primi due corsi triennali telematici in “Economia aziendale” e “Sicurezza informatica e intelligenza artificiale”.

La didattica sarà completamente a distanza ma strutturata per favorire relazione e interazione tra studenti e docenti. I corsi saranno organizzati secondo il modello della Open University britannica, alternando attività sincrone, asincrone e strumenti interattivi attraverso la piattaforma Moodle.

L’approccio scelto sarà quello del “learning by doing”, con esercitazioni pratiche, simulazioni, mappe concettuali, studio di casi e feedback immediati per accompagnare gli studenti durante tutto il percorso universitario.

Il corso in Economia aziendale formerà figure legate all’amministrazione, alla pianificazione e al controllo dei processi aziendali, con attenzione alle trasformazioni digitali e all’intelligenza artificiale. Quello in Sicurezza informatica e intelligenza artificiale preparerà invece professionisti specializzati nella protezione di sistemi, reti e dati informatici.

Più intelligenza artificiale nella didattica

L’Università Statale ha annunciato anche il rafforzamento del progetto di “AI Literacy”, che introdurrà percorsi obbligatori da 3 crediti formativi dedicati all’uso critico e consapevole dell’intelligenza artificiale.

Il Teaching and Learning Center dell’ateneo sta inoltre sviluppando assistenti virtuali per i corsi, generatori automatici di quiz e strumenti digitali per favorire l’apprendimento attivo e collaborativo.

Servizi agli studenti e nuove residenze

Confermato anche il potenziamento del Programma Dual Career, dedicato agli studenti-atleti impegnati nello sport agonistico, con tutoraggi personalizzati, percorsi flessibili e appelli straordinari.

L’ateneo mantiene inoltre alta l’attenzione sul diritto allo studio, confermando la no tax area fino a 30mila euro e ampliando il numero di posti letto disponibili. Dal prossimo anno saranno aggiunti 135 posti all’ex Villaggio Olimpico dello Scalo Romana e altri 208 nella residenza di via Attendolo Sforza.

Proseguono anche gli investimenti sulle strutture universitarie, con nuovi spazi studio, residenze e la riqualificazione di diversi edifici universitari.

Secondo i dati Almalaurea, i laureati della Statale di Milano continuano ad avere ottime prospettive occupazionali: a un anno dalla laurea lavora oltre l’80% degli studenti, dato che supera il 92% a cinque anni dal titolo.