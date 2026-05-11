Open Day per le 16 lauree magistrali dell’Insubria: inglese, doppio titolo e attenzione al mondo del lavoro tra i punti di forza

L’Università dell’Insubria presenta l’Open Day Magistrali per l’anno accademico 2026-2027: un calendario di incontri, seminari, laboratori e lezioni aperte pensato per accompagnare studentesse e studenti nella scelta del percorso di laurea magistrale. L’Ateneo offre 16 corsi di laurea magistrale negli ambiti economico, scientifico-tecnologico, umanistico e sportivo. Di questi, 7 sono erogati interamente in lingua inglese e altrettanti consentono di partecipare a percorsi di doppio titolo, confermando la vocazione internazionale dell’Università dell’Insubria.

Le iniziative dell’Open Day Magistrali si svolgeranno dall’11 al 22 maggio nelle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio, con diverse possibilità di partecipazione anche a distanza tramite Teams. Ulteriori attività di orientamento dedicate ai corsi di laurea magistrale proseguiranno anche nei mesi successivi, fino all’estate, nell’ambito della sezione Oltre l’Open Day. Sarà un’occasione per conoscere da vicino i corsi di laurea magistrale, comprendere la struttura dei piani di studio, informarsi sulle modalità di accesso, valutare gli sbocchi professionali e confrontarsi direttamente con docenti, studenti, laureati, professionisti e referenti dei corsi.

Il programma dell’Open Day Magistrali coinvolge tutte le aree dell’offerta formativa magistrale. Per l’area economica, il corso di laurea magistrale in Economia, diritto e finanza d’impresa propone incontri dedicati ai temi del percorso formativo, agli sbocchi professionali e alla presentazione dell’offerta didattica, con appuntamenti pensati anche per studenti lavoratori in fascia serale. Gli eventi coinvolgeranno docenti, professionisti, laureati ed esponenti del mondo aziendale e finanziario. Per il corso di laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management, il 4 maggio è in programma un pomeriggio dedicato alla presentazione del corso, con testimonianze di ex studenti e incontri con manager e imprenditori.

Nell’area scientifico-tecnologica sono in programma le presentazioni dei corsi magistrali del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Biologia e sostenibilità, Biotechnology for the bio-based and health industry e Biomedical sciences – oltre agli appuntamenti dedicati ai corsi di laurea in Chimica, Fisica, Informatica, Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, Matematica e Scienze ambientali. Il calendario comprende presentazioni dei corsi, focus sulle linee di ricerca, testimonianze di studenti ed ex studenti, poster session, lezioni aperte e seminari divulgativi su temi come il centro galattico, l’ottica quantistica, i codici correttori di errori e il PageRank.

Per l’area delle scienze umane e sociali, il corso in Hospitality for sustainable tourism development propone il 12 maggio a Como l’incontro «Dal campus alla carriera: il tuo futuro nel turismo e nell’hospitality», con focus sugli sbocchi professionali, tavola rotonda con alumni, domande dal pubblico e networking. Il corso in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale organizza presentazioni e incontri tematici dedicati alla mediazione nel sistema giudiziario, allo storytelling culturale locale e al rapporto tra Agenda 2030, cultura e governance multilivello. Per Scienze e tecniche della comunicazione e Linguaggi e competenze per la formazione è prevista una presentazione congiunta il 21 maggio alle 18 a Varese, con possibilità di partecipazione anche a distanza, e repliche successive l’8 giugno e il 6 luglio.

Per l’area sportiva, il corso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate sarà presentato il 13 maggio ai Molini Marzoli di Busto Arsizio. L’incontro sarà dedicato al percorso formativo e alle prospettive professionali dei laureati e offrirà inoltre la possibilità di visitare i nuovi ambulatori didattici dedicati alle attività motorie adattate del laboratorio Mapal – Movement and adapted physical activity lab.

Accanto agli appuntamenti principali dell’Open Day sono previste anche iniziative collegate, tra cui seminari, incontri informali con studenti e docenti, lezioni aperte e la Scuola Estiva di Matematica, in programma a Como dal 20 al 24 luglio.

Per partecipare alle iniziative è necessario iscriversi. Il programma completo, con i dettagli aggiornati sui singoli corsi, le modalità di partecipazione e i link per la registrazione, è disponibile a questa pagina.

Per immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico è necessario essere in possesso di una laurea triennale o di un titolo equivalente e presentare domanda di ammissione per la verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della preparazione personale, secondo quanto previsto dai singoli corsi di studio. Le preiscrizioni saranno aperte dal 1° luglio al 30 ottobre 2026 e potranno essere presentate anche dai laureandi che conseguiranno il titolo entro il 28 febbraio 2027. Dopo la valutazione da parte del corso di studio, gli studenti ammessi potranno procedere con l’immatricolazione online.

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