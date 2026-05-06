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Open days ArteKrea a Varese: tre giorni tra yoga, tai chi, benessere e creatività dal 15 al 17 maggio

In via Dalmazia 78 un weekend a ingresso libero (su prenotazione) con attività per corpo e mente: yoga, trattamenti, laboratori e meditazione per tutte le età

ArteKrea Corsi & Eventi
Incontri

15 Maggio 2026 - 17 Maggio 2026

Un weekend dedicato al benessere, alla creatività e alla crescita personale. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio ArteKrea Corsi & Eventi organizza tre giornate di open days nella sede di via Dalmazia 78 a Varese, con attività gratuite (su prenotazione) aperte a tutte le età.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per scoprire da vicino il progetto ArteKrea, nato come cartolibreria nel 2024 e ampliato nel 2025 con uno spazio dedicato a corsi ed eventi. Un luogo pensato per offrire esperienze che uniscono benessere, formazione e creatività, grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore.

Open days ArteKrea Varese: il programma completo

ArteKrea Corsi & Eventi

Clicca e scarica il programma completo

Durante i tre giorni sarà possibile partecipare a attività di yoga, trattamenti olistici, laboratori creativi e incontri di crescita personale, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Venerdì 15 maggio: trattamenti e bagno sonoro

Il weekend si apre nel pomeriggio nella sede di via Dalmazia 78:

  • 15:00 – 19:00: sessioni individuali di digitopressione, reiki e massaggio intuitivo
  • 20:30 – 21:30: bagno sonoro con campane tibetane

Sabato 16 maggio: yoga, tai chi e incontri

Giornata ricca di appuntamenti tra benessere fisico e attività culturali.

Attività esterne (Scuola “IV Novembre”, via Monfalcone 15 – Varese):

  • 10:00 – 12:00: Hatha Yoga
  • 15:00 – 17:00: Tai Chi

Attività in sede (via Dalmazia 78):

  • 09:00 – 13:00: trattamenti individuali (campane tibetane, reiki, digitopressione, massaggi, cranio sacrale)
  • 15:00 – 16:00: esposizione artistica di Rosario Pirrotta
  • 16:00 – 17:00: incontro sul mindful eating
  • 17:30 – 18:30: gruppo lettura “Il CapoVerso”
  • 20:30 – 21:30: bagno sonoro

Domenica 17 maggio: laboratori e meditazione

Ultima giornata dedicata a trattamenti e attività esperienziali:

  • 09:00 – 13:00: sessioni individuali olistiche
  • 15:00 – 16:00: workshop di floriterapia (fiori australiani)
  • 16:30 – 17:30: laboratorio creativo di scrapbooking
  • 18:00 – 19:00: meditazione della gentilezza amorevole

ArteKrea Varese: uno spazio per benessere e crescita personale

ArteKrea Corsi & Eventi

Gli open days di ArteKrea nascono con l’obiettivo di far conoscere un progetto che mette al centro la persona, proponendo attività che aiutano a ritrovare equilibrio, serenità ed energia.

Un invito aperto a chi vuole avvicinarsi a discipline come yoga, meditazione, reiki e trattamenti olistici, ma anche a chi cerca uno spazio per esprimere la propria creatività.

Tutte le attività sono a ingresso libero ma è richiesta la prenotazione, per garantire la partecipazione

La proposta si amplia con un evento speciale, dedicato agli amanti di Anime, Manga e Cards Games in programma il 31 maggio alle ore 15, con ingresso gratuito.  

ArteKrea Corsi & Eventi
Via Dalmazia 78, Varese
Cell. 333 806 26 79

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6 Maggio 2026
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