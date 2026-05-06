Varese - Evento sponsorizzato
Open days ArteKrea a Varese: tre giorni tra yoga, tai chi, benessere e creatività dal 15 al 17 maggio
In via Dalmazia 78 un weekend a ingresso libero (su prenotazione) con attività per corpo e mente: yoga, trattamenti, laboratori e meditazione per tutte le età
Un weekend dedicato al benessere, alla creatività e alla crescita personale. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio ArteKrea Corsi & Eventi organizza tre giornate di open days nella sede di via Dalmazia 78 a Varese, con attività gratuite (su prenotazione) aperte a tutte le età.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per scoprire da vicino il progetto ArteKrea, nato come cartolibreria nel 2024 e ampliato nel 2025 con uno spazio dedicato a corsi ed eventi. Un luogo pensato per offrire esperienze che uniscono benessere, formazione e creatività, grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore.
Open days ArteKrea Varese: il programma completo
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Durante i tre giorni sarà possibile partecipare a attività di yoga, trattamenti olistici, laboratori creativi e incontri di crescita personale, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.
Venerdì 15 maggio: trattamenti e bagno sonoro
Il weekend si apre nel pomeriggio nella sede di via Dalmazia 78:
- 15:00 – 19:00: sessioni individuali di digitopressione, reiki e massaggio intuitivo
- 20:30 – 21:30: bagno sonoro con campane tibetane
Sabato 16 maggio: yoga, tai chi e incontri
Giornata ricca di appuntamenti tra benessere fisico e attività culturali.
Attività esterne (Scuola “IV Novembre”, via Monfalcone 15 – Varese):
- 10:00 – 12:00: Hatha Yoga
- 15:00 – 17:00: Tai Chi
Attività in sede (via Dalmazia 78):
- 09:00 – 13:00: trattamenti individuali (campane tibetane, reiki, digitopressione, massaggi, cranio sacrale)
- 15:00 – 16:00: esposizione artistica di Rosario Pirrotta
- 16:00 – 17:00: incontro sul mindful eating
- 17:30 – 18:30: gruppo lettura “Il CapoVerso”
- 20:30 – 21:30: bagno sonoro
Domenica 17 maggio: laboratori e meditazione
Ultima giornata dedicata a trattamenti e attività esperienziali:
- 09:00 – 13:00: sessioni individuali olistiche
- 15:00 – 16:00: workshop di floriterapia (fiori australiani)
- 16:30 – 17:30: laboratorio creativo di scrapbooking
- 18:00 – 19:00: meditazione della gentilezza amorevole
ArteKrea Varese: uno spazio per benessere e crescita personale
Gli open days di ArteKrea nascono con l’obiettivo di far conoscere un progetto che mette al centro la persona, proponendo attività che aiutano a ritrovare equilibrio, serenità ed energia.
Un invito aperto a chi vuole avvicinarsi a discipline come yoga, meditazione, reiki e trattamenti olistici, ma anche a chi cerca uno spazio per esprimere la propria creatività.
Tutte le attività sono a ingresso libero ma è richiesta la prenotazione, per garantire la partecipazione
La proposta si amplia con un evento speciale, dedicato agli amanti di Anime, Manga e Cards Games in programma il 31 maggio alle ore 15, con ingresso gratuito.
ArteKrea Corsi & Eventi
Via Dalmazia 78, Varese
Cell. 333 806 26 79