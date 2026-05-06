Open days ArteKrea a Varese: tre giorni tra yoga, tai chi, benessere e creatività dal 15 al 17 maggio

In via Dalmazia 78 un weekend a ingresso libero (su prenotazione) con attività per corpo e mente: yoga, trattamenti, laboratori e meditazione per tutte le età

Un weekend dedicato al benessere, alla creatività e alla crescita personale. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio ArteKrea Corsi & Eventi organizza tre giornate di open days nella sede di via Dalmazia 78 a Varese, con attività gratuite (su prenotazione) aperte a tutte le età.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per scoprire da vicino il progetto ArteKrea, nato come cartolibreria nel 2024 e ampliato nel 2025 con uno spazio dedicato a corsi ed eventi. Un luogo pensato per offrire esperienze che uniscono benessere, formazione e creatività, grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore.

Open days ArteKrea Varese: il programma completo

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Durante i tre giorni sarà possibile partecipare a attività di yoga, trattamenti olistici, laboratori creativi e incontri di crescita personale, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Venerdì 15 maggio: trattamenti e bagno sonoro

Il weekend si apre nel pomeriggio nella sede di via Dalmazia 78:

15:00 – 19:00 : sessioni individuali di digitopressione, reiki e massaggio intuitivo

: sessioni individuali di digitopressione, reiki e massaggio intuitivo 20:30 – 21:30: bagno sonoro con campane tibetane

Sabato 16 maggio: yoga, tai chi e incontri

Giornata ricca di appuntamenti tra benessere fisico e attività culturali.

Attività esterne (Scuola “IV Novembre”, via Monfalcone 15 – Varese):

10:00 – 12:00 : Hatha Yoga

: Hatha Yoga 15:00 – 17:00: Tai Chi

Attività in sede (via Dalmazia 78):

09:00 – 13:00 : trattamenti individuali (campane tibetane, reiki, digitopressione, massaggi, cranio sacrale)

: trattamenti individuali (campane tibetane, reiki, digitopressione, massaggi, cranio sacrale) 15:00 – 16:00 : esposizione artistica di Rosario Pirrotta

: esposizione artistica di Rosario Pirrotta 16:00 – 17:00 : incontro sul mindful eating

: incontro sul mindful eating 17:30 – 18:30 : gruppo lettura “Il CapoVerso”

: gruppo lettura “Il CapoVerso” 20:30 – 21:30: bagno sonoro

Domenica 17 maggio: laboratori e meditazione

Ultima giornata dedicata a trattamenti e attività esperienziali:

09:00 – 13:00 : sessioni individuali olistiche

: sessioni individuali olistiche 15:00 – 16:00 : workshop di floriterapia (fiori australiani)

: workshop di floriterapia (fiori australiani) 16:30 – 17:30 : laboratorio creativo di scrapbooking

: laboratorio creativo di scrapbooking 18:00 – 19:00: meditazione della gentilezza amorevole

ArteKrea Varese: uno spazio per benessere e crescita personale

Gli open days di ArteKrea nascono con l’obiettivo di far conoscere un progetto che mette al centro la persona, proponendo attività che aiutano a ritrovare equilibrio, serenità ed energia.

Un invito aperto a chi vuole avvicinarsi a discipline come yoga, meditazione, reiki e trattamenti olistici, ma anche a chi cerca uno spazio per esprimere la propria creatività.

Tutte le attività sono a ingresso libero ma è richiesta la prenotazione, per garantire la partecipazione

La proposta si amplia con un evento speciale, dedicato agli amanti di Anime, Manga e Cards Games in programma il 31 maggio alle ore 15, con ingresso gratuito.

ArteKrea Corsi & Eventi

Via Dalmazia 78, Varese

Cell. 333 806 26 79

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