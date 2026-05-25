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Openjobmetis: “Meccanici e manutentori e operai edili introvabili, l’AI non li sostituisce”

L'analisi dell'agenzia per il lavoro guidata da Rosario Rasizza evidenzia oltre 1.200 posizioni aperte in tutta Italia con una forte concentrazione in Lombardia, Veneto e Toscana

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Il mercato del lavoro italiano cerca tecnici e operai specializzati, ma non li trova. Nonostante la rapidissima diffusione dell’intelligenza artificiale in ogni settore, le aziende continuano ad avere un disperato bisogno di braccia e competenze pratiche: meccanici, manutentori edili ed elettricisti rimangono le figure più introvabili. È quanto emerge dall’ultima analisi condotta da Openjobmetis S.p.A., agenzia per il lavoro nata a Gallarate e attiva da 25 anni a livello nazionale, che in questo momento conta oltre 1.200 posizioni aperte in tutta Italia, concentrate per quasi il 50% tra il Nord e la Toscana.

I profili più difficili da trovare

I numeri parlano chiaro e vedono in cima alla lista dei desideri delle imprese il profilo del meccanico, con 286 posizioni aperte che da sole rappresentano il 24% del totale nazionale. Subito dopo si piazzano i manutentori industriali (220 posizioni, pari al 18%) e sul terzo gradino del podio gli operai edili (194 posizioni, pari al 16%). La classifica delle professioni “introvabili” prosegue poi con autisti, elettricisti, saldatori, idraulici e tecnici specializzati. Si tratta di ruoli che l’intelligenza artificiale non può sostituire, ma che al tempo stesso stanno cambiando, richiedendo sempre più spesso una familiarità con i sistemi digitali e l’automazione.

La mappa della ricerca in Italia

Dal punto di vista geografico, la parte del leone la fanno il Nord Italia e la Toscana. Il Veneto guida la classifica con 188 posizioni aperte, seguito a brevissima distanza dalla Lombardia con 184 e dalla Toscana con 180. Insieme, queste tre regioni rappresentano una fetta importantissima delle ricerche complessive. Ottimi numeri si registrano anche in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Marche. Al Centro-Sud la richiesta è più contenuta ma comunque significativa, trainata da Sicilia, Puglia e Campania. La carenza di manutentori e meccanici si avverte soprattutto nelle aree manifatturiere del Nord-Est e del Nord-Ovest, dove la forte concorrenza tra aziende rende difficilissimo accaparrarsi i profili migliori.

Il commento dei vertici

Le difficoltà non sono legate solo al numero di persone disponibili, ma anche a un “gap” di competenze, soprattutto per ruoli complessi come i programmatori CNC o i tecnici di automazione. Oltre alla manualità, oggi le imprese chiedono la capacità di leggere schemi tecnici, utilizzare sistemi di controllo digitale e gestire la manutenzione predittiva.

«Permane una difficoltà strutturale – il commento di Rosario Rasizza, AD di Openjobmetis – nel reperimento dei candidati, dovuta al progressivo disallineamento tra domanda e offerta di competenze tecniche, alla ridotta attrattività percepita di alcuni percorsi professionali presso le nuove generazioni e, in alcuni casi, alla scarsa disponibilità di profili già formati e immediatamente operativi».

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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