Orino in festa per Christian Bagatin: striscioni e brindisi dopo il trionfo al Giro di Turchia
Il paese della Valcuvia celebra il successo da professionista del 23enne ciclista orinese. Al Circolo appena riaperto il ritrovo del fan club tra entusiasmo e orgoglio
A Orino son giorni di grande orgoglio sportivo. Il paese si è stretto attorno a Christian Bagatin, il giovane corridore valcuviano che una settimana fa ha conquistato la sua prima vittoria tra i professionisti imponendosi in una tappa del Tour of Turkey. Per celebrare l’impresa, nella giornata di oggi sono comparsi striscioni e messaggi di sostegno dedicati al 23enne, diventato in poche ore il simbolo sportivo della comunità.
Il cuore della festa è stato il Circolo di Stefania e Andrea, recentemente riaperto, dove il già caldissimo fan club del ciclista si è ritrovato per seguire e commentare l’impresa del proprio beniamino. Un successo che ha acceso entusiasmo in tutto il paese della Valcuvia.
Bagatin, in forza alla squadra ungherese MHB Bank CSB Telecom Fort, ha firmato una vera impresa nella sesta tappa del Giro di Turchia. Entrato inizialmente in fuga per aiutare il compagno di squadra Alessandro Fancellu, il corridore di Orino ha poi trovato la giornata perfetta: a 18 chilometri dall’arrivo, lungo la salita finale verso Feslikan, ha staccato tutti restando solo al comando fino al traguardo.
Un’azione coraggiosa e lucida che gli ha permesso di arrivare a braccia alzate con oltre un minuto di vantaggio sugli inseguitori. «Ancora non ci credo, è incredibile», ha raccontato Bagatin dopo l’arrivo, dedicando il successo ai sacrifici fatti, alla fidanzata e alla squadra.
Per il ciclismo varesino si tratta della prima vittoria stagionale tra i professionisti. E a Orino, intanto, il paese si gode il suo beniamino che compare nello striscione appeso all’inferriata del Circolo.
Una sorta di antologia fotografica che mostra i primi passi del campione, da bambino, poi adolescente e oggi atleta adulto, sempre in sella.
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