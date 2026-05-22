Ospedale di Circolo di Varese: presentato ai sindacati il piano delle chiusure estive

All’ultimo tavolo sindacale con la direzione dell’Asst Sette Laghi è stato presentato un prospetto del piano ferie estivo dell’Ospedale di Circolo di Varese. Si tratta di una proposta che dovrà ancora essere approvata formalmente dall’azienda, ma che delinea un possibile cronoprogramma di riduzione progressiva dei posti letto durante i mesi estivi, con chiusure che potrebbero partire già dal primo giugno.

Nel documento illustrato ai sindacati si parla di una riduzione graduale dell’attività nel Monoblocco, con tagli distribuiti tra giugno, luglio e agosto, e una riapertura progressiva prevista da settembre in base al rientro del personale e alle necessità operative. La richiesta da parte dei sindacati riguardava il solo Circolo anche perchè, negli ultimi anni, l’attività negli altri presidi non è mai stata ridotta.

Le prime chiusure già a giugno

Secondo il prospetto mostrato durante l’incontro, la prima fase scatterebbe a metà giugno con una riduzione complessiva di 10 posti letto tutti di area chirurgica. .Nel piano compare anche un accorpamento temporaneo di alcuni posti letto tra reparti per ottimizzare il personale disponibile nel periodo estivo.

A luglio e agosto ulteriori riduzioni

Dal primo luglio il piano prevede un ulteriore taglio che porterebbe la riduzione totale a 17 posti letto. Le chiusure riguarderebbero ancora l’area chirurgica e quella collegata di terapia intensiva, con accorpamenti organizzativi interni.

La fase più pesante sarebbe però quella di agosto. Dal primo agosto e fino all’inizio di settembre il documento indica una riduzione complessiva di 27 posti letto.

La riapertura progressiva dei posti letto è prevista dal primo settembre, mentre il termine del periodo estivo viene fissato al 30 settembre 2026.

Sindacati in attesa del piano definitivo

Il prospetto presentato al tavolo sindacale viene considerato al momento una bozza ancora al vaglio della direzione. I sindacati attendono ora la versione definitiva del piano.

Il tema delle chiusure estive dei posti letto è delicato: se da una parte il personale ha diritto a godere delle ferie estive, dall’altro c’è il timore che i carichi di lavoro aumentino per chi è operativo. Un equilibrio che l’azienda si impegna a garantire limitando il più possibile la diminuzione dell’offerta di cura.