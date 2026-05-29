Ottant’anni di accoglienza e cura: festa in tutte le sedi della Nostra Famiglia, da Vedano Olona a Lecce

Una grande festa diffusa, celebrata contemporaneamente in decine di sedi italiane, per ricordare un anniversario speciale. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 maggio, l’Associazione La Nostra Famiglia ha festeggiato i suoi primi 80 anni di attività coinvolgendo bambini, famiglie, operatori e volontari in una serie di iniziative organizzate nei centri di riabilitazione e nei servizi presenti sul territorio nazionale.

Galleria fotografica Festa a Vedano Olona per gli 80 anni della Nostra Famiglia 4 di 11

La ricorrenza richiama una data simbolica: il 28 maggio 1946, quando due bambini, Umberto e Vera, vennero accolti nella casa di Vedano Olona, dando inizio a una storia che nel corso degli anni avrebbe portato l’associazione ad assistere migliaia di bambini e ragazzi con disabilità e bisogni riabilitativi.

Una storia ispirata alle parole del fondatore, il beato Luigi Monza: «Quando un ospite verrà in casa sarà trattato come un membro di essa, ed egli dovrà sentirsi come in famiglia».

Vedano Olona, la festa nella sede dove tutto è cominciato

Particolarmente significativo il momento vissuto a Vedano Olona, la prima storica sede dell’associazione e luogo in cui ottant’anni fa nacque l’esperienza della Nostra Famiglia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, bambini, famiglie e operatori si sono ritrovati per una merenda condivisa e per una festa all’insegna della partecipazione. Non sono mancati i disegni realizzati dai più piccoli, lo scambio simbolico di regali con le altre sedi e l’iniziativa “Lascia la tua impronta”, pensata per raccogliere un segno concreto del passaggio di chi ogni giorno vive la realtà dell’associazione.

Per la comunità vedanese si è trattato di un momento dal forte valore simbolico, capace di unire memoria e futuro nel luogo in cui prese avvio una delle più importanti esperienze italiane nel campo della riabilitazione dell’età evolutiva. Alla festa hanno partecipato oltre alla presidente nazionale Milena Vanoli; Francesca Pedretti, direttrice generale regionale; il consigliere regionale Samuele Astuti, il sindaco di Vedano Olona Sergio Mina e il parroco don Gianluca Tognon, oltre a cittadini e rappresentanti delle associazioni che da sempre sostengono le attività della sede vedanese.

A Castiglione Olona una giornata di condivisione

Anche la sede di Castiglione Olona ha partecipato alle celebrazioni con una giornata di festa che ha coinvolto utenti, famiglie e operatori.

La mattinata si è aperta con una merenda alle 10.30, seguita da attività che si sono protratte per tutta la giornata. Protagonisti i disegni dei bambini, lo scambio di doni tra le diverse sedi della rete e ancora una volta il progetto “Lascia la tua impronta”, filo conduttore dell’anniversario in molte realtà dell’associazione.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità educativa e riabilitativa che da decenni accompagna le famiglie del territorio.

Cislago, una festa lunga un’intera giornata

A Cislago la celebrazione è iniziata già dalla mattina con una colazione condivisa alle 9.30. Per tutta la giornata si sono poi alternati momenti ricreativi, attività artistiche e occasioni di incontro.

Anche qui bambini e ragazzi hanno partecipato alla realizzazione di disegni e allo scambio di regali con le altre sedi, mentre l’iniziativa “Lascia la tua impronta” ha consentito a ciascuno di lasciare un segno personale in occasione dell’importante anniversario. La giornata si è conclusa con una merenda collettiva.

Una festa in tutta Italia

Le celebrazioni hanno coinvolto contemporaneamente le sedi della Lombardia, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, della Puglia e della Campania, con programmi differenti ma accomunati dallo stesso spirito.

Tra laboratori creativi, giochi, spettacoli di magia, attività sportive, cacce al tesoro, momenti musicali, incontri con clown e animatori, aperitivi e tagli della torta, ogni centro ha costruito una giornata speciale per festeggiare gli 80 anni dell’associazione insieme ai bambini e alle loro famiglie.

Un compleanno che ha ricordato non solo il lungo percorso compiuto dalla Nostra Famiglia, ma anche il valore di una missione che continua ancora oggi, mettendo al centro accoglienza, cura e inclusione.