“Paesaggi Sonori”, quattro eventi per un finale in musica tra le valli del Luinese
Il mese di maggio segna la chiusura della stagione culturale curata da Momenti Musicali con una serie di appuntamenti gratuiti che spaziano dalla narrazione rock alla musica da camera
La rassegna culturale “Paesaggi Sonori” si avvia verso la conclusione della sua stagione con un mese di maggio ricco di appuntamenti nell’Alto Varesotto. Il programma prevede quattro eventi che spaziano dal rock d’autore alla musica da camera, portando cultura e intrattenimento tra Grantola e i comuni limitrofi. Organizzata dall’associazione Momenti Musicali, l’iniziativa mantiene la sua formula basata sull’ingresso libero e gratuito, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e ascolto dal vivo in contesti suggestivi.
Il rock d’autore protagonista a Grantola
Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 maggio a Grantola, dove alle ore 21 la ex Chiesa di San Carlo ospiterà la “Che Band?!”. La serata, intitolata «Viaggio sulle strade della musica», proporrà un percorso narrativo e musicale attraverso i brani di icone come Bob Dylan, Neil Young, gli U2 e i Creedence Clearwater Revival. Il gruppo luinese, composto da Antonio Azzarito, Marco Chemello, Riccardo De Agostini e Antonello Vanni, accompagnerà l’esecuzione live con la proiezione di immagini, riprendendo un format che ha già registrato il tutto esaurito in diverse sedi del territorio, da Palazzo Verbania alla Colonia Elioterapica.
La maratona di musica da camera
Sabato 16 maggio la stagione vivrà uno dei suoi momenti più intensi con l’evento conclusivo ufficiale: una maratona di musica da camera. Sette musicisti si alterneranno sul palco in formazioni variabili, dal duo fino al quintetto, per offrire una panoramica sulla letteratura cameristica. Questo appuntamento rappresenta il culmine artistico della rassegna, puntando sull’intimità e sulla qualità tecnica degli interpreti per salutare il pubblico dei “Paesaggi Sonori”.
Il recupero della lezione-concerto del maestro Riva
Il calendario prosegue il 22 maggio con un atteso ritorno. Il maestro Riva proporrà la sua lezione-concerto dedicata a grandi artisti, un evento originariamente programmato per il mese di febbraio e poi posticipato. Sarà un momento di divulgazione musicale pensato per far scoprire al pubblico dettagli e curiosità su autori celebri e figure meno note del panorama internazionale, unendo l’esecuzione al racconto critico.
Gran finale con le note di Sanremo
La rassegna si chiuderà ufficialmente il 23 maggio con una serata interamente dedicata al Festival di Sanremo. Il programma prevede una raccolta dei grandi successi della canzone italiana, ripercorrendo la storia della kermesse tra memoria collettiva ed emozione. L’intero progetto “Paesaggi Sonori” è realizzato da Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e delle amministrazioni locali.
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