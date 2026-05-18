Paesaggi Sonori: ultimi concerti a Maccagno e Marchirolo

La rassegna “Paesaggi Sonori” si avvia alla conclusione della stagione 2025/2026 con due appuntamenti imperdibili nell’Alto Varesotto. Tra lezioni-concerto dedicate al Romanticismo e i grandi successi della musica leggera italiana, gli eventi di venerdì 22 e sabato 23 maggio promettono un viaggio emozionante tra note e parole, prima della consueta pausa estiva.

Il Romanticismo tra luci e ombre a Maccagno

Il primo dei due incontri conclusivi è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 21, presso l’Auditorium di Maccagno. Protagonista della serata sarà il maestro Adalberto Maria Riva, che presenterà la seconda tappa della sua lezione-concerto intitolata “Luci e ombre”. Dopo aver esplorato la Vienna tra Sette e Ottocento, Riva sposterà l’attenzione sul periodo romantico, mantenendo una prospettiva che alterna i grandi classici a perle meno conosciute del repertorio internazionale.

L’approccio del maestro mira a dare spazio non solo a giganti come Schumann, Mendelssohn o Chopin, ma anche a figure rimaste spesso ai margini della storiografia ufficiale. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle donne compositrici, con focus su Fanny Mendelssohn, Clara Schumann e la polacca Maria Szymanovska, quest’ultima molto stimata dallo stesso Chopin. Il pubblico potrà inoltre scoprire alcune rarità del repertorio strumentale italiano, spesso oscurato dal successo planetario del melodramma di Bellini, Donizetti e Verdi.

Le canzoni del Festival protagoniste a Marchirolo

Sabato 23 maggio la scena si sposterà all’aperto, nel Parco Comunale Camillari di Marchirolo. A partire dalle ore 17, il concerto “Perché Sanremo è Sanremo!” celebrerà la storia della musica leggera del nostro Paese attraverso i brani resi celebri dal palco dell’Ariston. L’evento analizzerà come, nella storia della kermesse, non sempre la vittoria finale sia coincisa con il successo popolare duraturo delle canzoni presentate.

Ad accompagnare i presenti in questa passeggiata musicale saranno le voci e la chitarra di Giulia, Luca e Michelle. Il pomeriggio sarà un’occasione per rivivere melodie entrate a far parte della memoria collettiva italiana, in una cornice naturale e suggestiva come quella del parco cittadino. L’ingresso, come per tutti gli appuntamenti della rassegna, è libero e gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta per sostenere le attività future.

Il bilancio della stagione e il futuro del progetto

Con questi due appuntamenti si chiude il ciclo principale di “Paesaggi Sonori”, ma la musica non si fermerà del tutto durante l’estate. Per il mese di agosto sono infatti già in programma i concerti che vedranno protagonisti gli allievi dei corsi di chitarra e arpa. La nuova stagione 2026/2027 ripartirà ufficialmente dopo la pausa estiva, consolidando un progetto che vede la collaborazione di diverse realtà locali.

L’iniziativa è curata da Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Il sostegno istituzionale arriva dai Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e di Marchirolo, oltre che dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e dall’Orchestra Sinfonica di Milano, confermando l’importanza della rassegna per il tessuto culturale della provincia.