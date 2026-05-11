Palazzo Verbania guarda le stelle: una domenica a Luino tra Luna e telescopi

Domenica 17 maggio, a partire dalle 15.30, Palazzo Verbania a Luino si trasformerà in una vera e propria stazione spaziale per un pomeriggio dedicato all’astronomia e alle grandi imprese nel cosmo. L’evento, intitiolato “Incontro con l’astronomia“, è organizzato dal Lions Club Luino in collaborazione con il Liceo Sereni, le associazioni ASIMOF e M42, è rivolto agli appassionati di ogni età, con un occhio di riguardo per i più giovani.

Premiazioni e inaugurazione

Il programma si aprirà ufficialmente alle 16 con la premiazione del concorso “Un poster per la Pace”. Si tratta di una storica iniziativa del Lions Club International che ha visto gli alunni delle scuole medie del territorio cimentarsi con disegni ispirati ai valori della fratellanza. Alle 17.15 seguirà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità civili e dei rappresentanti dei Lions, dando il via alla parte più tecnica e divulgativa della manifestazione.

Obiettivo Luna con la missione Artemis

Il momento centrale della giornata sarà la conferenza dell’ingegner Dario Kubler, presidente di ASIMOF, intitolata “La missione Artemis e il ritorno sulla Luna”. Kubler illustrerà i dettagli della missione appena conclusa e analizzerà le prospettive future che vedranno l’uomo calpestare nuovamente il suolo lunare. A seguire, prenderanno la parola i rappresentanti dell’Associazione M42 e gli studenti del Liceo Sereni, che racconteranno le proprie attività scientifiche e i progetti didattici portati avanti durante l’anno scolastico.

Esperimenti e osservazioni sulla terrazza

Per tutto il pomeriggio, l’area esterna di Palazzo Verbania sarà animata da stand e banchetti. ASIMOF e M42 metteranno a disposizione gadget a tema astronomico, mentre i ragazzi del liceo gestiranno una postazione STEM con esperimenti di fisica e matematica. Non mancherà il gazebo curato dal gruppo Signore e Socie Lions. Il pezzo forte sarà però sulla terrazza: fino alle ore 23 saranno attivi telescopi solari per scrutare la nostra stella e, dopo il tramonto, strumenti puntati verso il cielo stellato per osservare pianeti e costellazioni. In caso di pioggia, l’intero evento si sposterà nelle sale interne del Palazzo.

I protagonisti della scienza

«L’obiettivo è diffondere la cultura scientifica e ispirare le nuove generazioni», spiegano gli organizzatori. ASIMOF, nota per la costruzione di modelli astronautici fedeli, collabora attivamente con le scuole, mentre l’Associazione M42 dal 1998 unisce la divulgazione alla ricerca scientifica pura, come l’astrometria di asteroidi e comete. Una sinergia che a Luino permetterà a tutti di sentirsi, per un giorno, un po’ più vicini alle stelle.