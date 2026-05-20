Palchi di Classe: online il nuovo catalogo per le scuole lombarde. Coinvolti anche 7 operatori varesini
Il progetto raccoglie quest’anno 148 proposte culturali presentate da 59 soggetti professionali della regione
Torna l’iniziativa “Palchi di Classe”, con un catalogo completamente rinnovato per l’anno scolastico 2026/2027, che porta teatro, musica, danza e circo contemporaneo direttamente nelle scuole lombarde. Il progetto, inserito nel programma regionale NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo, raccoglie quest’anno 148 proposte culturali presentate da 59 soggetti professionali della regione, di cui 7 del territorio varesino, rivolte agli studenti dall’infanzia ai primi due anni delle scuole superiori e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
Le attività proposte affrontano temi educativi e sociali di grande rilevanza, come bullismo, legalità, memoria della Shoah, inclusione, disturbi alimentari e tutela dell’ambiente, senza trascurare la letteratura classica e la musica, con spettacoli dedicati a Dante, Shakespeare, Rodari, ai Promessi sposi e alla musica sinfonica.
«In un tempo in cui molti ragazzi vivono sempre più davanti a uno schermo, riportarli a teatro significa restituire loro esperienze reali, condivise e formative – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso –. Con ‘Palchi di Classe’ vogliamo portare nelle scuole strumenti educativi capaci di aiutare i giovani a confrontarsi con temi attuali attraverso il linguaggio dello spettacolo dal vivo. Solo nel 2025 il progetto ha coinvolto oltre 38.000 studenti, dimostrando l’efficacia di un modello che mette in rete istituzioni, mondo della cultura e sistema scolastico».
Le scuole lombarde potranno consultare il catalogo online e selezionare entro giugno le proposte di interesse, permettendo così di completare gli abbinamenti tra istituti e operatori culturali prima dell’avvio del progetto a settembre. La gestione delle adesioni sarà curata da AGIS Lombarda tramite la piattaforma www.nextlaboratoriodelleidee.it.
Tra i soggetti ammessi figurano realtà di tutte le province lombarde, tra cui Karakorum Teatro, Teatro Periferico, Biboteatro, Teatro del Buratto, Alma Rosé, Fondazione I Pomeriggi Musicali, PACTA Arsenale dei Teatri e molti altri, per un totale di 59 compagnie, orchestre e operatori culturali impegnati a offrire esperienze artistiche di qualità e con forte valore educativo.
Con questa iniziativa, Regione Lombardia conferma il suo impegno nel rendere la cultura sempre più accessibile ai giovani, integrandola pienamente nel percorso educativo degli studenti.
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