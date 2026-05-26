Palco agli studenti a Cassano Valcuvia. Il festival LAIVin Plus si apre con un Aladin visto da giovani migranti

Dopo Mantova, il festival LAIVin Plus è arrivato a Cassano Valcuvia, dove sono iniziati tre giorni di spettacoli, laboratori artistici, percorsi immersivi e attività diffuse dedicati agli studenti delle scuole superiori. Fino a giovedì il piccolo comune della Valcuvia ospiterà circa 300 ragazzi provenienti da undici istituti della Lombardia e del Piemonte per l’ultima edizione del progetto sostenuto da Fondazione Cariplo che da vent’anni porta teatro e musica nelle scuole secondarie di secondo grado.

Un’occasione importante anche per il territorio, come sottolinea il sindaco di Cassano Valcuvia Claudio Bossi: «Per noi è sicuramente importante perché permette di far conoscere il territorio, ma anche perché ribadisce il valore che arte e cultura hanno nella vita delle persone. Migliorano la qualità della vita e sono la strada giusta per costruire un futuro migliore».

Aladin e lo spettacolo dei giovani migranti

Ad aprire la giornata inaugurale nel teatro comunale di Cassano Valcuvia è stato uno spettacolo realizzato dai minori stranieri della Comunità il Mappamondo, comunità per stranieri non accompagnati gestita dalla Cooperativa San Martino di Cassano Valcuvia: una rilettura di “Aladin” trasformata in un racconto capace di intrecciare fiaba, vissuti personali e desideri per il futuro. Uno spettacolo messo in scena da una decina di ragazzi, tra i 16 e 18 anni, per lo più di origine egiziana, oggi ospitati nella comunità appunto, che si sono esibiti davanti ad una platea formata da ragazzi e ragazze della loro stessa età.

Le altre scuole coinvolte tra la mattina e il pomeriggio di oggi sono state l’Istituto S. Elia – Cantù (CO), l’EFP Sacra Famiglia – Seriate (BG), il Liceo P. Gobetti – Omegna (VB) e ITC Morante – Limbiate (MB).

«Il progetto nasce da “Radici Future”, finanziato dai Monti di Lombardia – racconta Elena Pastorino, coordinatrice della comunità Il Mappamondo della Cooperativa San Martino –. L’idea iniziale era utilizzare il teatro come modalità alternativa per insegnare l’italiano ai ragazzi, quindi non dentro un’aula ma all’interno di un percorso teatrale. Da questa piccola idea è nato poi l’obiettivo di costruire uno spettacolo».

Il lavoro, partito dalla storia di Aladin, si è trasformato durante le prove. «Ci siamo resi conto che quella storia da sola non corrispondeva davvero a quello che i ragazzi volevano raccontare – spiega Pastorino –. Così si è creato una sorta di teatro nel teatro, dove alle vicende di Aladin si sono mescolate le difficoltà incontrate durante le prove, i sogni e i desideri reali dei ragazzi».

Un’esperienza che ha permesso ai giovani ospiti della comunità di raccontarsi andando oltre le etichette. «I minori stranieri non accompagnati vengono spesso visti come una categoria a parte e con un’accezione negativa – continua Pastorino – ma sono semplicemente adolescenti. È vero che arrivano da esperienze molto diverse, segnate anche da viaggi difficili, ma i loro sogni sono identici a quelli di tutti gli altri ragazzi: una casa, una famiglia, stabilità e un futuro sereno».

Il percorso ha avuto anche un importante valore educativo e relazionale. «Per alcuni di loro era difficile perfino parlare in italiano perché sono qui da pochi mesi – aggiunge – ma attraverso il teatro sono riusciti a raccontarsi davvero. Lo spettacolo lo abbiamo portato anche al teatro di Germignaga e al liceo di Laveno. Lì si è creato un incontro bellissimo tra mondi che sembravano lontani. Dopo gli spettacoli i ragazzi hanno iniziato a conoscersi, a organizzarsi per giocare a calcio insieme, a frequentarsi anche fuori dal teatro. Forse l’obiettivo finale non era nemmeno lo spettacolo in sé, ma mostrare che loro sono ragazzi esattamente come gli altri».

Teatro, lavoratori e visite per Cassano Valcuvia

Per tutta la giornata, non solo il Teatro ma anche altri luoghi del Comune si sono trasformati in spazi condivisi con attività, laboratori e visite in luoghi simbolo del territorio. Il Centro Documentale di Cassano. Valcuvia ha ospitato un laboratorio dedicato alla voce, le Trincee tra i boschi di Cassano un percorso di scoperta guidato. E ancora, lo spazio antistante il Grotto del Sorriso un laboratorio per realizzare un lungo disegno che andrà a costruirsi di giorno in giorno.

«Oggi è il primo giorno di LAIVin Plus – spiega Paola Manfredi, direttrice artistica del Teatro Periferico –. Dopo Mantova il festival continua qui a Cassano e riunisce undici scuole per dodici spettacoli che andranno in scena fino a giovedì: spettacoli teatrali e musicali realizzati dai ragazzi delle scuole superiori».

Accanto alle rappresentazioni sono stati organizzati anche laboratori diffusi nel paese. «Abbiamo attivato diversi percorsi artistici – racconta Manfredi –. Al centro documentale c’è il laboratorio “Suoni e Voci” curato da Alchemilla, mentre noi seguiamo un laboratorio di illustrazione ed espressione artistica. Sulla collina di San Giuseppe, nelle trincee della Linea Cadorna, proponiamo invece un percorso immersivo in cuffia che affronta il tema della guerra, oggi molto presente nelle preoccupazioni dei ragazzi».

I circa 300 studenti arrivati in Valcuvia stanno vivendo il festival come un’esperienza collettiva diffusa tra teatro, parchi e vie del borgo. «I pullman restano fuori dal paese – racconta ancora Manfredi – e poi tutti arrivano a piedi con strumenti, scenografie e materiali. Mangiamo insieme nel parco, organizziamo giochi e momenti di incontro. Il senso di tutto questo è facilitare la partecipazione dei ragazzi ai laboratori artistici e ascoltare il loro punto di vista».