Palio di Legnano e Provaccia: tutto quello che c’è da sapere per sfilata, corse e diretta streaming

I contradaioli con il foulard al collo, la città imbandierata, i tamburi e le chiarine. È ormai alle porte l’ultimo weekend di maggio, quello che tutta Legnano aspetta per un anno interno, e la città è pronta a rivivere ancora una volta la battaglia tra le truppe della Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa e ariabbracciare la sua storia con il Palio di Legnano.

Giovedì 28 maggio le contrade sarannoal campo per tutta la mattinata per provare i propri cavalli. Le visite da parte della Commissione Veterinaria per ogni contrada inizieranno mezz’ora prima della prova in campo. Anche venerdì 29 maggio i cavalli scenderanno in campo: si parte con Sant’Erasmo e San Martino (8 – 8.30), per poi proseguire con La Flora e San Domenico (8.45 – 9.15). Alle 9.30 ci sarà la prima batteria con Sant’Erasmo, San Martino, La Flora e San Domenico, seguita alle 10.30 dalla seconda con San Bernardino, Sant’Ambrogio, San Magno e Legnarello. A chiudere la mattinata di prove saranno San Bernardino e Sant’Ambrogio (11 – 11.30) e San Magno e Legnarello (11.45 – 12.15).

Novità di quest’anno sono proprio le prove a batteria. Alle prove assisteranno tutti i bambini dell’ultimo anno delle scuole materne di Legnano e le tre prime classi delle scuole primarie che hanno visitato la mostra “Tempo di Palio”, De Amicis e Don Milani. I bambini, circa 400 in tutto, assisteranno alle prove da una zona dedicata della tribuna coperta; per loro sarà poi allestita un’area sul prato dove, insieme alle contrade con i loro figuranti, all’Ordine dei Cavalieri di Legnano e ai cerimonieri del Palio, potranno vedere costumi storici, corone, spade e scoprire così il funzionamento del Palio e il mondo delle contrade. Per concludere la loro mattinata, tra la prima e la seconda batteria, faranno il giro del campo con sosta al canapo per vedere con il mossiere e il gruppo canapo come funziona la mossa

La Provaccia

Venerdì 29 maggio ad aprire il weekend “clou” del Palio di Legnano sarà il 41° Memorial Favari, per tutti la Provaccia, corsa a pelo nata negli anni ’80 e riservata ai fantini emergenti che deve il nome da Luigi Favari, presidente del Comitato organizzatore dell’allora Sagra del Carroccio.

Ad aprire la serata, dalle 20 in poi, saranno il Corpo Bandistico Legnanese e il Corpo musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo, insieme alla sfilata dei bambini delle scuole e alla premiazione del concorso “Palio di Legnano, Storia e Cultura”. A seguire ci saranno la sfilata delle contrade, l’ingresso del gran maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade e la premiazione del cavallo atleta. Si entrerà poi nel vivo della gara ippica con le batterie eliminatorie, dopo le quali ci saranno gli onori al gran maestro. Chiuderanno la serata la finale della corsa e la premiazione della contrada vincente.

Le cene propiziatorie

Sabato 30 maggio spazio ad uno dei momenti più coreografici del Palio di Legnano: le cene propiziatorie, le cene della speranza e dell’attesa, le cene dove i cuori dei contradaioli battono all’unisono e il popolo di contrada si stringe in un abbraccio collettivo.

CONTRADA SAN MARTINO

CONTRADA SANT’AMBROGIO

CONTRADA SAN DOMENICO

CONTRADA SAN BERNARDINO

CONTRADA LA FLORA

CONTRADA SAN MAGNO

CONTRADA SANT’ERASMO

CONTRADA LEGNARELLO

La messa sul Carroccio

Domenica 31 alle 10 ad aprire la giornata del Palio di Legnano sarà la messa solenne sul Carroccio officiata da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, seguita dall’investitura religiosa dei capitani di contrada, dalla benedizione dei cavalli e dei fantini e dal volo propiziatorio delle colombe.

La sfilata e il Palio delle contrade

La sfilata storica, fiore all’occhiello del Palio di Legnano, partirà alle 14.30 da piazza Carroccio e porterà per le vie della città più di mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difese il Carroccio.

Il carosello storico percorrerà via Gilardelli, largo Tosi, piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni e via XX Settembre, per poi arrivare allo stadio Mari, seguita dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dal Palio delle contrade con le due batterie e la finale della gara ippica.

Il Palio di Legnano in diretta con LegnanoNews

Anche quest’anno Legnanonews sarà media partner della Fondazione Palio per il Palio di Legnano 2026. La redazione in questi giorni sta seguendo da vicino eventi, manifestazioni e vita di contrada nel percorso verso la Provaccia e il Palio, insieme ad alcune realtà del territorio vicine alla tradizione della manifestazione: Studio Radiologico Città di Parabiago, Casa Romana, Gin 1174, Bar Pasticceria Morello e Ristorante Pizzeria Le Contrade.

La nostra testata trasmetterà in diretta streaming sulla homepage del giornale e sui canali social Facebook e Instagram le produzioni video della manifestazione realizzate dalla Fondazione Palio. Si partirà venerdì 29 maggio con la diretta delle prove a batteria dal Campo del Palio, dalle 9 alle 12, commentate da Alessandro Natali e Matteo Garegnani con le interviste di Davide Bartesaghi e Benedetta Anzini.

La sera, dalle 20, spazio alla diretta della Provaccia – Memorial Luigi Favari, organizzata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade. Ylenia Totino guiderà la serata insieme a Francesca Bianchi e Paolo Cristiani per la sfilata, Alessandro Natali e Matteo Garegnani per le corse, mentre le interviste saranno affidate a Davide Bartesaghi e Benedetta Anzini.

Domenica 31 maggio, dalle 10, collegamento da piazza San Magno per la messa sul Carroccio con Federica Tacchi e Rossella Oldrini.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, Laura Defendi racconterà in diretta da Largo Tosi la sfilata storica. Dalle 15.30, dal Campo del Palio, spazio al corteo e alla corsa con Ylenia Totino, Paolo Grillo, Anna Croci Candiani, Alessandro Natali e Matteo Garegnani. Le interviste saranno curate da Luigi Crespi, Camilla Garavaglia, Davide Bartesaghi e Benedetta Anzini. Coordinamento affidato a Marco Tajè, regia di Benito Tedaldi.

I biglietti

I biglietti per la Provaccia sono disponibili alla Cartoleria Ginetto di via Ciro Menotti, all’Agenzia Allianz Legnano 1 di via Gigante, al Maramao Café di vicolo Corridoni, alla Cartoleria Lia di via Resegone e alla Galleria del Libro di via Venegoni, oltre che nei manieri delle otto contrade, alla Fondazione Palio e al Collegio dei Capitani al Castello. L’ingresso è gratuito fino ai cinque anni, mentre il prezzo per la tribuna coperta è di 20 euro e il costo per la tribuna distinti e il prato è di 10 euro. Prezzi dimezzati per i ridotti dai 6 ai 14 anni.

Per il Palio, invece, i biglietti possono essere acquistati alla Fondazione Palio fino alle 12 di sabato 30 maggio e, nei limiti della disponibilità, anche alla biglietteria dello stadio il giorno della manifestazione a partire dalle 10: il costo andava dai 45 ai 70 euro per la tribuna coperta, per cui i biglietti sono già esauriti , dove i bambini sotto i tre anni non pagano ma devono rimanere in braccio ai genitori; il biglietto per le tribune scoperte costa invece 25 euro, con i bambini sotto i 6 anni che non pagano e il ridotto per i bambini dai 6 ai 12 anni a 15 euro; 15 euro, infine, il prezzo del prato, che scende a 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni (fino ai 6 anni i bambini non pagano).

In occasione della Provaccia e del Palio di Legnano ci saranno diverse modifiche alla viabilità e alla sosta nelle zone vicine allo stadio Mari e nelle strade interessate dal passaggio della sfilata storica. Le limitazioni riguarderanno anche le aree attorno ai manieri di contrada.

Dalle 17.30 alla mezzanotte di venerdì 29 maggio sarà istituito il divieto di circolazione nelle strade prossime allo stadio Mari. Il provvedimento interesserà via Pisacane nel tratto compreso tra via Como e via XX Settembre, oltre a via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Dalle 18.30 alle 20 sarà inoltre vietata la circolazione in corso Italia, nel tratto da piazza Butti a piazza Frua, e in piazza Monumento. Nel sottopasso Luigi Accorsi sarà attivato il senso unico di circolazione in direzione centro con obbligo di svolta in via XXIX Maggio.

Sabato 30 maggio sarà vietata la circolazione in via Pisacane, nel tratto compreso fra via Como e via Palermo. Nella serata di sabato si svolgeranno anche le tradizionali cene propiziatorie delle contrade, che interesseranno la sede stradale in prossimità dei manieri.

Domenica 31 maggio, giornata del Palio, il divieto di circolazione sarà attivo dalle 6.30 a mezzanotte nelle strade vicine allo stadio Mari. Dalle 8 saranno chiuse anche le vie limitrofe ai manieri fino alla partenza dei figuranti per la sfilata storica. Dalle 9 fino al termine del passaggio del corteo, via Gilardelli sarà interessata dal divieto di circolazione. Dalle 12 e fino al termine della sfilata storica saranno interdette al traffico l’area compresa tra piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, corso Sempione e viale Gorizia, oltre a tutte le strade interessate dal percorso del corteo verso lo stadio Mari. La stazione ferroviaria resterà raggiungibile da via Gaeta e da via Rossini-XX Settembre, compatibilmente con le interruzioni temporanee legate al passaggio della sfilata.

Per assistere alla sfilata storica e alla corsa ippica saranno disponibili i parcheggi del centro commerciale Cantoni, di via Matteotti, con accesso da via Matteotti per la chiusura dell’ingresso da via Gilardelli, di piazza Mercato, piazza I Maggio e del parcheggio dell’Agenzia delle Entrate in via Pisa. I parcheggi di via Gaeta e via Pastrengo resteranno accessibili in ingresso da via Gaeta-San Bernardino e da via Rossini-XX Settembre.

Per quanto riguarda la sosta, nella zona del campo sportivo sarà in vigore il divieto con rimozione forzata dalle 6.30 del 28 maggio alle 23.59 del 31 maggio in via Pisacane, nel tratto da via XX Settembre a via Como, oltre che in via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini e via Piacenza. Nelle aree vicine ai manieri di contrada il divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo dalle 7.30 alle 23.59 di domenica 31 maggio. Lungo il percorso della sfilata storica il divieto di sosta con rimozione forzata interesserà tutte le strade coinvolte dall’ammassamento delle contrade e dal corteo dalle 7.30 alle 18 di domenica 31 maggio.