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Panchina distrutta a Varese in centro, il MAV attacca: «Il degrado non può diventare normalità»

Nuova denuncia del Movimento Angelo Vidoletti: “L’incuria cresce nell’indifferenza generale“

Generico 25 May 2026

Una panchina distrutta e lasciata per mesi in pieno centro città diventa il simbolo del degrado urbano secondo il MAV, il Movimento Angelo Vidoletti, che torna a denunciare lo stato di incuria in alcune aree di Varese.

In una nota diffusa nelle scorse ore, il movimento parla di una situazione «vergognosa» e punta il dito contro quella che definisce una crescente assuefazione al degrado cittadino. «Il pericolo più grande è abituarsi – scrive il MAV – all’abbandono, al disordine e ai luoghi pubblici lasciati a sé stessi».

Secondo il movimento, il mancato intervento su situazioni di questo tipo rischia di trasmettere ai cittadini l’idea che tutto possa essere tollerato. «Il degrado non si ferma da solo: quando viene ignorato cresce e si diffonde», sottolineano.

Da qui la richiesta di interventi concreti e di una maggiore attenzione verso il decoro urbano. «Vogliamo una città viva, curata e rispettata – conclude il MAV – e continueremo a denunciare ogni situazione di incuria perché Varese non deve imparare a convivere con il degrado, ma combatterlo»

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Andrea Camurani
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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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