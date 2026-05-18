Pane di Altamura, latte “TObia” e ortaggi bio: le novità dell’Alveare Materia
Tre nuovi produttori entrano nella rete dell’Alveare di Castronno: dall’orto biologico di Caluso al latte tracciato del Cuneese fino al Pane di Altamura Dop, tra qualità artigianale, sostenibilità e filiera controllata.
L’Alveare Materia amplia la propria rete di produttori e arricchisce l’offerta dedicata alla spesa sostenibile con tre nuove realtà provenienti da Piemonte e Puglia. Tra pane artigianale, latte ad alta qualità e ortaggi biologici, le novità puntano su filiera controllata, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle produzioni locali.
Tra i nuovi ingressi c’è “L’orto di Andrea”, azienda agricola familiare di Caluso, nel Torinese, nata nel 2008 e specializzata in coltivazioni biologiche. La realtà agricola segue rigorosamente i principi del biologico, utilizzando fertilizzanti naturali, compostaggio e metodi sostenibili per la cura delle colture.
Nelle serre vengono impiegati insetti utili e bombi per l’impollinazione dei pomodori, limitando completamente l’uso della chimica. Oltre agli ortaggi freschi, l’azienda produce erbe aromatiche, fiori eduli, uova, conserve, sughi e preparazioni gastronomiche artigianali.
Novità anche dal settore lattiero-caseario con l’ingresso di Macchiorlatti Vignat Farm, azienda di Racconigi, nel Cuneese, arrivata alla terza generazione. La produzione si distingue per l’attenzione al benessere animale: le vacche Frisone vivono infatti in stalle automatizzate e vengono munte da robot che rispettano i loro ritmi naturali, riducendo lo stress.
Punta di diamante dell’azienda è il latte “TObia” Uht, sottoposto a un trattamento termico rapido che consente di conservarne gusto e proprietà senza l’aggiunta di conservanti. L’intera filiera è inoltre monitorata e tracciata, garantendo che il latte provenga esclusivamente dalla stalla dell’azienda.
Completa le novità il Pane di Altamura Dop del Panificio Denora 2000, storica realtà pugliese con oltre trent’anni di esperienza nella panificazione tradizionale. Il forno, produttore autorizzato del celebre pane Dop, propone anche prodotti realizzati con farine alternative e ingredienti come Senatore Cappelli, kamut, canapa, curcuma e moringa.
Per questa settimana la chiusura degli ordini è fissata alla mezzanotte di martedì 19 maggio. Il ritiro si terrà giovedì, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
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