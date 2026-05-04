Paolo Iodice nuovo questore di Varese sotto il segno di continuità e sicurezza per il territorio

«Terremo fede alla continuità, e assicureremo sicurezza a Varese e provincia con il massimo impegno e dedizione»: si è svolta questa mattina, 4 maggio, a Varese, la presentazione del nuovo questore Paolo Iodice, che ha tracciato fin da subito le linee guida del suo mandato all’insegna della continuità e dell’impegno per la sicurezza del territorio.

Iodice, sottolineato nel corso dell’incontro con la sampa locale di conoscere già il territorio e le sue criticità: «Ho la fortuna di aver imparato ad apprezzare il rispetto delle regole, il senso di generosità e la laboriosità che danno lustro a questa comunità».

Il nuovo questore ha voluto ringraziare i predecessori, Michele Morelli e il dottor Carlo Ambrogio Mazza, evidenziando la volontà di proseguire nel solco del lavoro già svolto.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza, con particolare riferimento ai fenomeni criminali più diffusi in alcune aree della provincia. «Il territorio ha sperimentato e continua a sperimentare diverse criticità, in particolare i reati predatori», ha spiegato Iodice, «come le insopportabili truffe agli anziani, che considero odiosissime, così come scippi, rapine, spaccio nei boschi e reati contro la persona nelle zone più antropizzate».

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare l’organizzazione delle forze di polizia e mettere a sistema competenze ed esperienze. «L’impegno sarà massimo per utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione, sia sul piano della prevenzione sia su quello repressivo, in collaborazione con la magistratura. Ma la repressione è l’extrema ratio: dobbiamo prevenire».

Iodice ha inoltre ricordato la sua lunga esperienza operativa: «Ho speso la mia vita professionale in mezzo alla strada, dirigendo uffici complessi in diversi scenari critici».

Nel corso della presentazione, il questore ha rivolto un saluto alle autorità presenti, tra cui il prefetto, il colonnello Marco Gagliardo, il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Coppola, il procuratore di Varese Antonio Gustapane e di Busto Arsizio Carlo Nocerino con i rispettivi sostituti, oltre al sindaco di Varese Davide Galimberti e ai sindaci della provincia.

“Sedere in questa sedia per me è un grandissimo onore”, ha concluso Iodice, ribadendo il proprio impegno al servizio della comunità.

LE ESPERIENZE

Nato a Napoli nel 1968, Iodice entra nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1987, iniziando il proprio percorso con il corso quadriennale per vice commissario. Dopo la prima assegnazione al II Reparto Mobile di Padova, prosegue parallelamente gli studi fino alla laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 all’Università La Sapienza di Roma.

La sua carriera si sviluppa soprattutto in Campania, dove dal 1996 presta servizio alla Questura di Napoli, operando prima nell’Ufficio prevenzione generale e poi nei commissariati di Castellammare di Stabia e San Giovanni-Barra. Tra il 1999 e il 2005 dirige il commissariato di Poggioreale, quindi quello di San Giuseppe Vesuviano, distinguendosi in indagini che portarono anche allo scioglimento di alcuni comuni per infiltrazioni della criminalità organizzata.Successivamente guida il commissariato di Afragola e viene chiamato a dirigere la Squadra Mobile di Avellino, dove affronta la lunga faida tra clan e coordina importanti sequestri patrimoniali. Nel 2014, promosso primo dirigente, assume incarichi di vertice nei commissariati di Santa Maria Capua Vetere e Aversa, centri strategici del Casertano. Nel 2018 arriva la nomina a vicario del questore a Crotone, ruolo che ricopre per cinque anni prima dell’approdo a Varese, dove diventerà vicario. Un profilo, il suo, caratterizzato da una solida esperienza investigativa e gestionale, maturata soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2024 Paolo Iodice ha ottenuto la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Succede a Carlo Ambrogio Enrico Mazza, questore di Varese, dal 1° giugno 2024.