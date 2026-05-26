Paolo Maccazzola nominato responsabile nazionale del macrogruppo allevamento di Cia Agricoltori Italiani
l presidente di Cia Lombardia: "Un onore assumere la carica, l’obiettivo sarà quello di rafforzare la voce degli allevatori italiani"
Il presidente di Cia Lombardia, Paolo Maccazzola, entra a far parte della nuova Direzione nazionale di Cia Agricoltori Italiani e assume il ruolo di responsabile del macrogruppo nazionale dedicato al settore dell’allevamento.
La nomina è stata definita dal Consiglio Direttivo nazionale all’interno del nuovo assetto della Confederazione, scaturito a seguito della IX Assemblea elettiva nazionale “Agricoltori custodi di territory, custodi di futuro”. La struttura di vertice ha confermato la squadra di comando e ha istituito il Comitato Esecutivo, affiancato da tre macrogruppi di interesse economico incentrati su allevamento, colture vegetali e acqua, caccia e ambiente.
Il nuovo incarico assegna a Paolo Maccazzola, allevatore di bovini con un’esperienza diretta maturata nelle imprese agricole, il compito di coordinare l’attività di analisi, proposta e rappresentanza delle filiere zootecniche. L’organismo raccoglierà le istanze dei produttori per elaborare posizioni condivise e definire le linee politiche della confederazione, lavorando in sinergia con la Presidenza e con il Comitato Esecutivo. La scelta della dirigenza valorizza il percorso svolto dalla rappresentanza regionale e inserisce la realtà lombarda nei processi strategici nazionali del comparto.
«Ringrazio il presidente Cristiano Fini e tutta la Direzione nazionale per la fiducia e per il lavoro condiviso che ha portato a questa importante riorganizzazione» dichiara Paolo Maccazzola. «È per me un onore assumere la responsabilità del macrogruppo allevamento: un ruolo che mi permette di mettere a sistema l’esperienza maturata come allevatore di bovini e il lavoro svolto in questi anni a fianco della Cia sul settore. L’obiettivo sarà quello di rafforzare la voce degli allevatori italiani, valorizzare il lavoro delle imprese zootecniche e contribuire a politiche sempre più concrete ed efficaci per il comparto».
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