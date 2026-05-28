Papa Leone XIV invia la benedizione al Ponte del Sorriso e ai bambini ricoverati nelle pediatrie
La Segreteria di Stato Vaticana ha inviato una lettera ufficiale con la benedizione apostolica. Tutto è nato dai racconti di Davide Basso, volontario della fondazione che ogni settimana porta sorrisi ai bambini ricoverati vestito da Batman
Una lettera arrivata direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana per ringraziare e benedire il lavoro svolto ogni giorno accanto ai bambini ricoverati. È quella ricevuta da Davide Basso, volontario della fondazione Il Ponte del Sorriso, che presta servizio in ospedale vestito da Batman per regalare momenti di serenità ai piccoli pazienti.
Tutto nasce dai racconti che Davide condivideva con la propria guida spirituale: l’entusiasmo per il volontariato, il legame con i bambini ricoverati e l’impegno della fondazione varesina nel migliorare l’assistenza e l’accoglienza nei reparti pediatrici. Colpito da queste testimonianze, il sacerdote ha deciso di scrivere a Papa Leone XIV per raccontare l’esperienza del Ponte del Sorriso.
La risposta è arrivata dal Vaticano con una lettera ufficiale datata 15 maggio 2026, firmata da monsignor Anthony Ekpo della Segreteria di Stato. Nel testo si legge che il Papa «assicura un orante ricordo ed incoraggia nella meritoria opera di volontariato», richiamando il valore del servizio agli altri e della costruzione di comunità attraverso l’aiuto reciproco.
Il Santo Padre ha quindi impartito «di cuore la desiderata Benedizione Apostolica», estendendola «ai membri dell’Associazione “Il Ponte del Sorriso” e ai bambini con le loro famiglie che incontrate negli Ospedali».
La comunicazione ha sorpreso lo stesso Davide Basso, che non era a conoscenza dell’iniziativa della sua guida spirituale. Grande emozione anche da parte della presidente della fondazione Emanuela Crivellaro.
«Quando Davide, commosso ma anche incredulo, mi ha avvisata, mi sono emozionata al pensiero che il Santo Padre abbia benedetto tutti noi, le nostre attività, i bambini e i loro genitori – commenta Emanuela Crivellaro – Un riconoscimento al valore del volontariato che ci gratifica ma soprattutto un gesto dal profondo significato di pace, conforto e vicinanza per chiunque, credente oppure no».
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