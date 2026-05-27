Parco del Lura e Liceo Melotti portano nel centro di Lomazzo il progetto contro i rifiuti
Gli studenti del liceo artistico Melotti hanno realizzato installazioni artistiche nel centro storico di Lomazzo per sensibilizzare cittadini e passanti sul tema dell’inquinamento
Grande attenzione e curiosità da parte dei cittadini nelal giornata di ieri, martedì 26 maggio, nel centro storico di Lomazzo, dove gli studenti della classe III LA del liceo artistico Melotti, sede di Lomazzo, hanno presentato le installazioni artistiche realizzate nell’ambito del progetto ambientale “Quello che qui cade finisce in mare”.
L’iniziativa è stata promossa dal Parco del Lura all’interno del servizio di educazione ambientale 2023-2026 gestito dalla cooperativa sociale Koinè e ha trasformato le vie del centro in un percorso di sensibilizzazione dedicato al tema dell’inquinamento e della tutela dei corsi d’acqua.
Un messaggio che parte dal territorio
Il progetto nasce ispirandosi alla campagna “Il mare inizia da qui” e invita a riflettere sul legame tra ambiente urbano, territorio naturale e mare.
Il messaggio scelto dagli organizzatori è semplice ma diretto: «Il mare pulito inizia da qui, dai tuoi comportamenti». Un richiamo concreto all’attenzione verso piccoli gesti quotidiani, come l’abbandono dei mozziconi di sigaretta o dei rifiuti a terra, che attraverso i corsi d’acqua possono arrivare fino al mare.
Secondo i dati ricordati durante l’iniziativa, gran parte dei rifiuti presenti nei mari proviene infatti dai fiumi e dai torrenti. Da qui l’idea di partire proprio dalla Valle del Torrente Lura per sensibilizzare cittadini e studenti sull’impatto delle azioni quotidiane sull’ambiente.
Le sagome artistiche realizzate dagli studenti
Per rendere ancora più immediato il messaggio, gli studenti del liceo artistico hanno realizzato una serie di sagome artistiche collocate nelle strade del centro storico.
Tra i soggetti scelti compaiono alcuni degli animali più rappresentativi del Parco del Lura, ma anche persone comuni e animali domestici. Una scelta pensata per favorire immedesimazione ed empatia e per ricordare come le conseguenze dell’inquinamento riguardino tutti gli esseri viventi.
Le opere resteranno esposte per alcuni giorni a Lomazzo e successivamente, a partire da settembre, verranno portate anche negli altri comuni del Parco del Lura come mostra itinerante.
Educazione ambientale e partecipazione
Il progetto ha coinvolto direttamente gli studenti sia nella fase creativa sia nella riflessione sul tema ambientale, grazie al supporto delle educatrici della cooperativa Koinè.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale attraverso linguaggi creativi e partecipativi, avvicinando soprattutto i più giovani ai temi della sostenibilità e della tutela del territorio.
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