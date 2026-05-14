Parole & musiche da Oscar: in concerto il soprano Lucia Rubedo a Busto Garolfo

La grandissima voce del soprano Lucia Rubedo sarà il cuore pulsante di “Parole & musiche da Oscar”, il concerto in programma sabato 16 maggio alle ore 21.00 ai Giardini di Villa Brentano, in via Magenta 25 a Busto Garolfo. Un appuntamento che promette di trasformarsi in un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema, grazie a un’interpretazione intensa, raffinata e capace di coinvolgere profondamente il pubblico.

Il concerto ha uno scopo benefico rivolto alle associazioni del territorio. Durante la serata saranno consegnate ufficialmente a tre associazioni del territorio, Hakuna Matata, GPU e Croce Azzurra, le copie digitali della storia “Il volo di Ecru”, scritto da Piero Carbonetti e illustrato da Angelo Zanzottera, che poi potranno vendere per finanziarsiUn’iniziativa che unisce cultura e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione preziosa di incontro e condivisione. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme al suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, che gestisce la mutua di comunità dei soci della banca, e all’area soci della Coop locale.

Dotata di una vocalità senza confini, Lucia Rubedo rappresenta una delle interpreti più interessanti del panorama attuale, capace di muoversi con naturalezza tra il repertorio lirico e il crossover. Nata a Cremona, si avvicina alla musica sin da giovanissima iniziando lo studio del pianoforte a nove anni, per poi intraprendere quello del canto sotto la guida del baritono Giuseppe Riva. Da lì prende forma un percorso artistico fatto di studio continuo, ricerca e crescita, che l’ha portata fino alla realizzazione del suo primo album “Canto”, prodotto da Fabrizio Campanelli per la label Candle Studio di Milano.

Artista che ama definirsi “vivo di emozioni”, Rubedo trasmette questa dimensione in ogni esibizione: quando canta, come ha più volte dichiarato, tutto scompare lasciando spazio soltanto all’armonia e alla bellezza del momento. Una cifra stilistica che rende ogni sua performance unica, capace di unire tecnica, passione e una straordinaria forza espressiva. Accanto a lei, al pianoforte, il Maestro Alberto Braghini accompagnerà con sensibilità e grande professionalità un repertorio che attraversa epoche e suggestioni, riportando alla memoria melodie indimenticabili che hanno segnato la storia del cinema. La serata vedrà inoltre la partecipazione dello scrittore Piero Carbonetti, che presenterà il suo libro “Il volo di Ecru”, aggiungendo una dimensione narrativa a un evento già ricco di contenuti artistici.

«Avevamo già avuto modo di ascoltare Lucia Rubedo in un contesto molto semplice e autentico, durante una cena con gli Alpini dopo Trombusto – racconta il presidente della Pro Loco, Angelo Zanzottera –. A un certo punto ha iniziato a cantare, quasi all’improvviso, e ci siamo trovati davanti a una voce incredibile, capace di lasciare tutti senza parole. È stato un momento spontaneo, ma di una forza straordinaria. Da lì è nata la volontà di portarla qui a Busto Garolfo, per offrire a tutta la comunità l’opportunità di ascoltarla dal vivo. Crediamo che talenti così meritino di essere condivisi, e questa serata sarà un’occasione speciale per farlo».

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega: «Eventi come questo dimostrano in modo concreto e tangibile come arte e solidarietà possano non solo convivere, ma rafforzarsi reciprocamente, generando un valore che va ben oltre la singola serata. La musica, in particolare, ha una forza unica: riesce ad abbattere le distanze, a parlare un linguaggio universale e a creare un senso di appartenenza che coinvolge persone di ogni età e sensibilità. È un’esperienza che unisce, che emoziona e che lascia un segno profondo. Quando questa dimensione artistica si intreccia con un obiettivo solidale, allora si compie qualcosa di ancora più importante. Non si tratta solo di assistere a un concerto, ma di partecipare a un progetto collettivo, in cui ciascuno, con la propria presenza, contribuisce a sostenere le realtà associative del territorio, che ogni giorno operano con impegno e dedizione spesso lontano dai riflettori. In questo senso, la cultura diventa uno strumento concreto di coesione sociale e di responsabilità condivisa. È attraverso queste esperienze che si alimenta un senso di appartenenza forte e consapevole, capace di generare valore nel tempo. Perché un territorio vive davvero quando le persone scelgono di esserci, di contribuire e di costruire insieme qualcosa che va oltre il singolo evento, lasciando un segno positivo per tutti».

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets spiega: «Il volontariato è la vera anima di iniziative come questa. È ciò che permette di trasformare un’idea in un’occasione concreta di incontro. Ma soprattutto, il volontariato è relazione: è la capacità di prendersi cura del proprio territorio e delle persone che lo abitano, costruendo giorno dopo giorno una rete di solidarietà che sostiene chi è più fragile e rafforza il senso di comunità, come eventi come questo dimostrano. In un tempo in cui il rischio dell’isolamento è sempre più presente, creare occasioni di incontro autentico significa dare nuova linfa alla vita del paese, rendendolo più vivo, partecipato e coeso».

L’ingresso è libero e, in caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala Civica (ex Sala Consiliare). Per informazioni è possibile scrivere a prolocobustogarolfo@gmail. com