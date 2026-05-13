Parte la prima edizione della “Notte dei Rifugi Biellesi”: tre weekend tra cene, musica, racconti e natura
Dal 23 maggio al 12 luglio tutti gli undici rifugi biellesi saranno protagonisti di un calendario diffuso promosso da Rifugi Biellesi e Fondazione BIellezza. In programma esperienze al tramonto, degustazioni, cinema, osservazione delle stelle e attività dedicate alla montagna
Parte la prima edizione de “La Notte dei Rifugi Biellesi”, l’iniziativa promossa da Rifugi Biellesi e Fondazione BIellezza con l’obiettivo di far conoscere le montagne del territorio anche al di fuori dei confini locali e, allo stesso tempo, offrire nuove occasioni di scoperta a chi già le frequenta.
Il progetto nasce come un calendario di appuntamenti diffusi, distribuiti tra fine maggio e inizio luglio, pensato per vivere i rifugi in un momento particolarmente suggestivo della giornata: il crepuscolo. Cene tematiche, musica, racconti, degustazioni, attività naturalistiche e momenti conviviali trasformeranno i rifugi in luoghi di incontro e condivisione, valorizzando l’ospitalità autentica della montagna.
«Negli ultimi anni abbiamo lavorato anche con Fondazione BIellezza per promuovere i nostri rifugi non come realtà isolate, ma come una rete unita da uno spirito comune. Vogliamo che le montagne biellesi non siano percepite come una meta da “toccata e fuga”, ma come un luogo dove tornare, fermarsi e vivere un’esperienza più profonda», spiega Mara Viganò, gestore del rifugio Monte Barone e portavoce di Rifugi Biellesi.
Saranno tutti gli undici rifugi biellesi a partecipare alla prima edizione, con un programma articolato su tre fine settimana.
Il primo appuntamento è in programma sabato 23 maggio, con i rifugi Alpe Cavanna, Alpe Pianetti, Monte Marca e Monte Barone. Le serate saranno dedicate alla scoperta delle erbe spontanee e delle tradizioni dell’Alta Valle Elvo, ai sapori e ai profumi dei vitigni locali, alle storie popolari delle valli e a momenti originali come la cena con partita sulla scacchiera gigante insieme alla campionessa Maria Palma.
Il secondo weekend sarà quello del 13 e 14 giugno, con protagonisti i rifugi Madonna della Neve, Piana del Ponte, Rosazza e Lago della Vecchia. Il calendario proporrà appuntamenti dedicati alla geologia, alla flora e alla fauna dell’Alta Valle Cervo, al cinema di montagna, alla sicurezza in ambiente alpino in collaborazione con il Soccorso Alpino Biellese e all’osservazione del cielo, tra costellazioni, pianeti e racconti sotto le stelle.
La terza tappa si svolgerà tra sabato 11 e domenica 12 luglio, coinvolgendo i rifugi Rivetti, Coda e La Ciota. In programma racconti in musica, cene ispirate alla tradizione vallesana, fotografie e narrazioni sulla flora e fauna della Valle Elvo con il fotografo Alessandro Ceffa, oltre a una giornata conclusiva con grigliata e musica dal vivo.
Per alcuni rifugi sarà possibile, ed è consigliato, pernottare in quota, così da completare l’esperienza immersiva. Le cene valorizzeranno prodotti e vini del territorio, unendo natura, gusto e scoperta del paesaggio.
L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione rivolta anche ai territori limitrofi, con particolare attenzione alle città di Milano e Torino, considerate bacini strategici per attrarre un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.
«Questa iniziativa, caldamente voluta da Fondazione BIellezza, è la naturale prosecuzione del lavoro svolto con Rifugi Biellesi lo scorso anno che ha portato alla nascita e successiva presentazione della Guida Escursionistica Biellese, un grande successo oggi seconda per vendite nella collana di Idea Montagna – dichiara Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza -. Una dimostrazione tangibile di quanto il Biellese stia diventando realmente attrattivo grazie alla bellezza delle nostre montagne e ad iniziative che le facciano scoprire. Segnali che possono, me lo auguro, avviare un processo generativo. Si può pensare “insieme”, si può avviare un sistema turistico capace di proporsi con un’identità univoca e creativa in grado di realizzare iniziative ed esperienze immersive che definiscano e promuovano il nostro territorio. Le buone azioni generano un cambio di atteggiamento nelle persone e nelle istituzioni, che accrescano collaborazioni proficue e durature alle quali Fondazione BIellezza ha lavorato e continua a lavorare da 5 anni a questa parte. Gandhi diceva: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Questa ispirazione può essere spunto anche per noi biellesi».
Informazioni e programma completo sono disponibili su www.fondazionebiellezza.it e sui canali dei singoli rifugi e di Rifugi Biellesi.
IL PROGRAMMA IN BREVE
SABATO 23 MAGGIO 2026
Rifugio Alpe Cavanna
Alchimia d’erbe e di luna
Un’immersione tra erbe spontanee e tradizioni dell’Alta Valle Elvo, per scoprire proprietà, curiosità e antichi saperi custoditi nei sentieri.
Rifugio Alpe Pianetti
Cena e partita con una Regina degli Scacchi
Una serata tra gusto e strategia insieme alla campionessa Maria Palma, con sfide aperte a tutti sulla suggestiva scacchiera gigante.
Rifugio Monte Marca
Tra leggenda e realtà
Racconti di storie popolari ed esperienza culinaria a tema alla scoperta di personaggi e luoghi delle nostre valli.
Rifugio Monte Barone
Vini di pendio, emozioni di vetta
Una passeggiata seguita da una cena degustazione tra vini di territorio e panorami d’altura, per scoprire storie, profumi e caratteri dei vitigni locali.
SABATO 13 GIUGNO 2026
Rifugio Madonna della Neve
Alla scoperta dell’Alta Valle Cervo tra geologia, flora e fauna selvatica
Un viaggio tra geologia, flora e fauna dell’Alta Valle Cervo, per scoprire in modo semplice e coinvolgente l’anima naturale del territorio.
Rifugio Piana del Ponte
Cinema sotto le stelle Natura in movimento
Una serata di cinema con cortometraggi del territorio e un laboratorio creativo per dare vita alla natura attraverso la stop-motion.
Rifugio Rosazza
Camminare in sicurezza, in collaborazione con Soccorso Alpino Biellese
Un incontro pratico dedicato alla sicurezza in montagna, per imparare a muoversi con consapevolezza.
Rifugio Lago della Vecchia
Con il naso all’insù
Notte sotto le stelle
Una notte guidata da esperti dedicata alla scoperta delle meraviglie del cielo, tra costellazioni, pianeti e racconti che rendono l’universo più vicino e affascinante per tutti.
SABATO 11 LUGLIO 2026
Rifugio Rivetti
Racconti in musica
Una cena ispirata alla tradizione vallesana tra sapori e storie autentiche di montagna, di umanità e di vita in quota, dove musica e parole si intrecciano nel calore del rifugio.
Rifugio Coda
Flora e fauna della Valle Elvo in collaborazione con Alessandro Ceffa
Una cena tipica arricchita da racconti e immagini sulla flora e fauna della Valle Elvo con il fotografo Alessandro Ceffa.
DOMENICA 12 LUGLIO 2026
Rifugio La Ciota
Giornata griglia e musica dal vivo
Una giornata di gusto, divertimento e convivialità, tra i sapori della grigliata mista e le note della musica dal vivo, immersi nell’aria fresca e nei panorami di montagna.
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