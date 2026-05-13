Parte la prima edizione della “Notte dei Rifugi Biellesi”: tre weekend tra cene, musica, racconti e natura

Parte la prima edizione de “La Notte dei Rifugi Biellesi”, l’iniziativa promossa da Rifugi Biellesi e Fondazione BIellezza con l’obiettivo di far conoscere le montagne del territorio anche al di fuori dei confini locali e, allo stesso tempo, offrire nuove occasioni di scoperta a chi già le frequenta.

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Il progetto nasce come un calendario di appuntamenti diffusi, distribuiti tra fine maggio e inizio luglio, pensato per vivere i rifugi in un momento particolarmente suggestivo della giornata: il crepuscolo. Cene tematiche, musica, racconti, degustazioni, attività naturalistiche e momenti conviviali trasformeranno i rifugi in luoghi di incontro e condivisione, valorizzando l’ospitalità autentica della montagna.

«Negli ultimi anni abbiamo lavorato anche con Fondazione BIellezza per promuovere i nostri rifugi non come realtà isolate, ma come una rete unita da uno spirito comune. Vogliamo che le montagne biellesi non siano percepite come una meta da “toccata e fuga”, ma come un luogo dove tornare, fermarsi e vivere un’esperienza più profonda», spiega Mara Viganò, gestore del rifugio Monte Barone e portavoce di Rifugi Biellesi.

Saranno tutti gli undici rifugi biellesi a partecipare alla prima edizione, con un programma articolato su tre fine settimana.

Il primo appuntamento è in programma sabato 23 maggio, con i rifugi Alpe Cavanna, Alpe Pianetti, Monte Marca e Monte Barone. Le serate saranno dedicate alla scoperta delle erbe spontanee e delle tradizioni dell’Alta Valle Elvo, ai sapori e ai profumi dei vitigni locali, alle storie popolari delle valli e a momenti originali come la cena con partita sulla scacchiera gigante insieme alla campionessa Maria Palma.

Il secondo weekend sarà quello del 13 e 14 giugno, con protagonisti i rifugi Madonna della Neve, Piana del Ponte, Rosazza e Lago della Vecchia. Il calendario proporrà appuntamenti dedicati alla geologia, alla flora e alla fauna dell’Alta Valle Cervo, al cinema di montagna, alla sicurezza in ambiente alpino in collaborazione con il Soccorso Alpino Biellese e all’osservazione del cielo, tra costellazioni, pianeti e racconti sotto le stelle.

La terza tappa si svolgerà tra sabato 11 e domenica 12 luglio, coinvolgendo i rifugi Rivetti, Coda e La Ciota. In programma racconti in musica, cene ispirate alla tradizione vallesana, fotografie e narrazioni sulla flora e fauna della Valle Elvo con il fotografo Alessandro Ceffa, oltre a una giornata conclusiva con grigliata e musica dal vivo.

Per alcuni rifugi sarà possibile, ed è consigliato, pernottare in quota, così da completare l’esperienza immersiva. Le cene valorizzeranno prodotti e vini del territorio, unendo natura, gusto e scoperta del paesaggio.

L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione rivolta anche ai territori limitrofi, con particolare attenzione alle città di Milano e Torino, considerate bacini strategici per attrarre un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

«Questa iniziativa, caldamente voluta da Fondazione BIellezza, è la naturale prosecuzione del lavoro svolto con Rifugi Biellesi lo scorso anno che ha portato alla nascita e successiva presentazione della Guida Escursionistica Biellese, un grande successo oggi seconda per vendite nella collana di Idea Montagna – dichiara Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza -. Una dimostrazione tangibile di quanto il Biellese stia diventando realmente attrattivo grazie alla bellezza delle nostre montagne e ad iniziative che le facciano scoprire. Segnali che possono, me lo auguro, avviare un processo generativo. Si può pensare “insieme”, si può avviare un sistema turistico capace di proporsi con un’identità univoca e creativa in grado di realizzare iniziative ed esperienze immersive che definiscano e promuovano il nostro territorio. Le buone azioni generano un cambio di atteggiamento nelle persone e nelle istituzioni, che accrescano collaborazioni proficue e durature alle quali Fondazione BIellezza ha lavorato e continua a lavorare da 5 anni a questa parte. Gandhi diceva: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Questa ispirazione può essere spunto anche per noi biellesi».

Informazioni e programma completo sono disponibili su www.fondazionebiellezza.it e sui canali dei singoli rifugi e di Rifugi Biellesi.

IL PROGRAMMA IN BREVE

SABATO 23 MAGGIO 2026

Rifugio Alpe Cavanna

Alchimia d’erbe e di luna

Un’immersione tra erbe spontanee e tradizioni dell’Alta Valle Elvo, per scoprire proprietà, curiosità e antichi saperi custoditi nei sentieri.

Rifugio Alpe Pianetti

Cena e partita con una Regina degli Scacchi

Una serata tra gusto e strategia insieme alla campionessa Maria Palma, con sfide aperte a tutti sulla suggestiva scacchiera gigante.

Rifugio Monte Marca

Tra leggenda e realtà

Racconti di storie popolari ed esperienza culinaria a tema alla scoperta di personaggi e luoghi delle nostre valli.

Rifugio Monte Barone

Vini di pendio, emozioni di vetta

Una passeggiata seguita da una cena degustazione tra vini di territorio e panorami d’altura, per scoprire storie, profumi e caratteri dei vitigni locali.

SABATO 13 GIUGNO 2026

Rifugio Madonna della Neve

Alla scoperta dell’Alta Valle Cervo tra geologia, flora e fauna selvatica

Un viaggio tra geologia, flora e fauna dell’Alta Valle Cervo, per scoprire in modo semplice e coinvolgente l’anima naturale del territorio.

Rifugio Piana del Ponte

Cinema sotto le stelle Natura in movimento

Una serata di cinema con cortometraggi del territorio e un laboratorio creativo per dare vita alla natura attraverso la stop-motion.

Rifugio Rosazza

Camminare in sicurezza, in collaborazione con Soccorso Alpino Biellese

Un incontro pratico dedicato alla sicurezza in montagna, per imparare a muoversi con consapevolezza.

Rifugio Lago della Vecchia

Con il naso all’insù

Notte sotto le stelle

Una notte guidata da esperti dedicata alla scoperta delle meraviglie del cielo, tra costellazioni, pianeti e racconti che rendono l’universo più vicino e affascinante per tutti.

SABATO 11 LUGLIO 2026

Rifugio Rivetti

Racconti in musica

Una cena ispirata alla tradizione vallesana tra sapori e storie autentiche di montagna, di umanità e di vita in quota, dove musica e parole si intrecciano nel calore del rifugio.

Rifugio Coda

Flora e fauna della Valle Elvo in collaborazione con Alessandro Ceffa

Una cena tipica arricchita da racconti e immagini sulla flora e fauna della Valle Elvo con il fotografo Alessandro Ceffa.

DOMENICA 12 LUGLIO 2026

Rifugio La Ciota

Giornata griglia e musica dal vivo

Una giornata di gusto, divertimento e convivialità, tra i sapori della grigliata mista e le note della musica dal vivo, immersi nell’aria fresca e nei panorami di montagna.