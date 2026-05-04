Partecipazione e meraviglia a Santa Maria della Neve con la guida della Pro loco di Cislago

Grande risposta di pubblico domenica a Cislago per la visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, iniziativa promossa dalla Pro loco che ha richiamato numerosi cittadini e visitatori. Un pomeriggio molto partecipato che conferma il crescente interesse verso uno dei luoghi più significativi e preziosi del territorio saronnese.

L’appuntamento si è trasformato in un viaggio tra fede, arte e storia medievale, permettendo ai presenti di approfondire il valore di un edificio considerato un vero “unicum” nella provincia di Varese, grazie ai suoi cicli di affreschi e a una ricchezza iconografica rara.

Un patrimonio unico tra storia e devozione

Durante la visita, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le opere devozionali che decorano la chiesa, in gran parte risalenti al 1525. Santa Maria della Neve, citata già nel 1256, nacque per custodire un affresco miracoloso della Vergine e divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati, con un ruolo importante nella vita religiosa e sociale locale.

Particolarmente apprezzata la varietà di figure sacre presenti: all’interno della chiesa si contano 21 diversi santi, tra cui i santi galattofori, invocati un tempo dalle madri, e i santi ausiliatori, ai quali si chiedeva protezione contro la peste.

Il culto mariano e l’altare barocco

Ampio spazio anche al culto mariano, con 33 raffigurazioni della Vergine Maria legate alla maternità. Tra queste, quattro Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e quella della Tenerezza.

Momento centrale del percorso è stato l’altare barocco del 1731, che custodisce la rara immagine della Madonna del Parto, incorniciata da un altare ligneo intagliato e da una predella dorata donata dalla famiglia Borromeo.

(si ringrazia la Pro loco di Cislago per la foto)