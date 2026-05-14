Passaporti anche a Biandronno grazie al Progetto Polis di Poste Italiane

L’ufficio postale di Biandronno amplia i servizi ai cittadini e diventa punto abilitato per la richiesta e il rinnovo del passaporto. La novità rientra nel Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale promosso da Poste Italiane per avvicinare sempre di più i servizi della Pubblica Amministrazione ai territori, soprattutto nei piccoli comuni.

Grazie all’attivazione del servizio, i cittadini potranno avviare direttamente a Biandronno le pratiche per il rilascio o il rinnovo del passaporto senza doversi recare in Questura. Sarà inoltre possibile scegliere la consegna del documento direttamente a domicilio, con un ulteriore vantaggio in termini di comodità e riduzione dei tempi.

L’ufficio postale del paese è già abilitato anche ai servizi ANPR e al rilascio di certificati INPS, rafforzando così il proprio ruolo di sportello di prossimità per i servizi pubblici.

Secondo quanto evidenziato da Poste Italiane nel comunicato, il Progetto Polis punta a rafforzare la coesione territoriale e a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, riducendo gli spostamenti dei cittadini e garantendo pari opportunità di accesso sia nei piccoli centri sia nelle realtà urbane più grandi.