Varese News

Varese Laghi

Passaporti anche a Biandronno grazie al Progetto Polis di Poste Italiane

L’ufficio postale del paese entra nella rete del Progetto Polis e attiva anche servizi ANPR e certificati INPS

poste

L’ufficio postale di Biandronno amplia i servizi ai cittadini e diventa punto abilitato per la richiesta e il rinnovo del passaporto. La novità rientra nel Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale promosso da Poste Italiane per avvicinare sempre di più i servizi della Pubblica Amministrazione ai territori, soprattutto nei piccoli comuni.

Grazie all’attivazione del servizio, i cittadini potranno avviare direttamente a Biandronno le pratiche per il rilascio o il rinnovo del passaporto senza doversi recare in Questura. Sarà inoltre possibile scegliere la consegna del documento direttamente a domicilio, con un ulteriore vantaggio in termini di comodità e riduzione dei tempi.

L’ufficio postale del paese è già abilitato anche ai servizi ANPR e al rilascio di certificati INPS, rafforzando così il proprio ruolo di sportello di prossimità per i servizi pubblici.

Secondo quanto evidenziato da Poste Italiane nel comunicato, il Progetto Polis punta a rafforzare la coesione territoriale e a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, riducendo gli spostamenti dei cittadini e garantendo pari opportunità di accesso sia nei piccoli centri sia nelle realtà urbane più grandi.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.