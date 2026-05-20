Una lunga linea gialla da seguire come traccia, il bosco da esplorare e il ronzio degli insetti come colonna sonora. È stata una mattinata ricca di spunti ed entusiasmo quella vissuta dai bambini della scuola materna di Luvinate, che hanno scelto proprio la data del 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api, per percorrere “La Via delle api” di Castronno.

Galleria fotografica Passione, entusiasmo e curiosità: la gita della Scuola Materna di Luvinate sulla “Via delle api” 4 di 17

Il progetto didattico e ambientale ideato da VareseNews, immerso nella natura e focalizzato sulla tutela della biodiversità, si sviluppa lungo un sentiero che collega direttamente la stazione ferroviaria del paese fino a “Materia Spazio Libero”, la sede del giornale. Nato dall’esperienza del progetto editoriale e di reportage “Un anno con le api”, questo cammino si è trasformato in un’infrastruttura educativa permanente per tutta la provincia, unendo divulgazione scientifica, tutela degli impollinatori e memoria collettiva. GUARDA I VIDEO SU YOUTUBE

La lezione nel bosco e i segreti della biodiversità

I piccoli alunni dell’asilo, accompagnati dalle loro maestre, si sono trasformati per un giorno in giovani esploratori. A guidarli passo dopo passo lungo il tracciato è stata una guida d’eccezione, Gianna Moretto, che ha saputo catturare l’attenzione dei bambini spiegando l’importanza vitale che le api e gli altri insetti impollinatori rivestono per l’equilibrio degli ecosistemi e per la vita sul nostro pianeta.

Tra domande, osservazioni dirette e giochi all’aria aperta, la gita si è dimostrata uno strumento efficace per avvicinare le fasce d’età della scuola dell’infanzia ai temi caldi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

“La via delle api” è un sentiero scandito da pannelli illustrati (con tanto di QR Code per raggiungere i video esplicativi) e tappe riflessive, realizzato in stretta collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago e con il patrocinio del Comune di Castronno, con il supporto fondamentale di tanti partner diversi, dai lettori che ci hanno sostenuto con una campagna di crowdfunding fino ad aziende ed enti che hanno creduto nel progetto fin dalla sua elaborazione, tra le altre Tigros, Trenord, Studio Costa, Ricola, Novello.

La “Via delle Api” custodisce anche un profondo valore umano: il cammino è infatti interamente dedicato alla memoria di Silvia e Alessandro, i due giovani varesini vittime della tragedia del Mottarone. Attraverso l’impegno dell’associazione “Come l’aria”, nata in loro ricordo, il percorso promuove attivamente progetti ambientali capaci di trasformare il dolore in energia formativa per le nuove generazioni.

All’arrivo a Materia, i visitatori e i camminatori possono scoprire l’Honey Factory, un apiario didattico speciale installato da Apicolturaurbana. Grazie a una parete vetrata di sicurezza, l’apiario permette a grandi e piccoli di osservare da pochissimi centimetri l’incredibile organizzazione sociale, la pazienza e il lavoro incessante dell’alveare.

La tecnologia del Parco Pineta al servizio della didattica

La giornata ha segnato anche un importante passo avanti sul fronte dell’innovazione applicata alla didattica sul campo. Grazie alla collaborazione con il Parco Pineta, le insegnanti hanno potuto utilizzare e testare i nuovi tablet dati in uso dall’ente parco.

Attraverso i dispositivi digitali, le maestre hanno visionato in anteprima una serie di contributi video e contenuti multimediali specifici che, nei prossimi giorni, verranno proiettati e rielaborati direttamente nelle aule dell’asilo di Luvinate. Un modo per prolungare l’esperienza della gita e consolidare l’apprendimento una volta rientrati a scuola.

Un tassello per la Via delle Api

La visita della scuola materna di Luvinate aggiunge un tassello importante al progetto della “Via delle api”, confermando lo spazio di Castronno e la sede di Materia come punti di riferimento per l’educazione ambientale nel Varesotto.

La coincidenza con la ricorrenza internazionale del 20 maggio ha dato un valore simbolico ulteriore a una mattinata in cui la curiosità dei bambini si è unita alla tecnologia e alla divulgazione scientifica, dimostrando che la tutela della natura si impara fin da piccoli.

Per le scuole, i gruppi o i cittadini interessati a prenotare una camminata guidata o una visita didattica all’apiario di Materia, è possibile contattare la redazione scrivendo a: materia@varesenews.it.