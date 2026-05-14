Pattinaggio, Icesport Varese chiude in bellezza al Trofeo Ice Emotion

Cala il sipario sulla stagione agonistica di Icesport Varese, e lo fa con una partecipazione di rilievo al 14° Trofeo Ice Emotion. La gara internazionale Interclub, svoltasi domenica 9 maggio, ha visto la società varesina schierare quindici atlete in una competizione caratterizzata da un alto livello tecnico e dal confronto con realtà provenienti dall’estero.

I risultati sul ghiaccio

Il bilancio finale parla di una crescita costante per tutto il movimento. A brillare in modo particolare sono state Maia Re e Sophia Abiuso, capaci di salire sul gradino più basso del podio:

Maia Re: terzo posto nella categoria Venere.

Sophia Abiuso: terzo posto nella categoria Marte.

Oltre ai podi, la giornata ha segnato il debutto in ambito internazionale per dodici giovani pattinatrici: Cloe Carofiglio, Marta Bernasconi, Martina Malavasi, Anna Scarafia, Emma Holzheid, Emma Verlingieri, Ginevra Leto Barone, Elisa Mazzola, Zaira Radio, Giada Saporiti, Lucia Zelante e Victoria Ottoboni.

I numeri di una stagione intensa

Con la tappa dell’Ice Emotion, Icesport Varese archivia un’annata sportiva estremamente densa, che ha visto il club partecipare a un totale di 35 competizioni. Un impegno che ha coinvolto staff tecnico e famiglie in un percorso di maturazione tecnica ed emotiva per tutte le atlete.

Saggio e Open Day: gli appuntamenti estivi

Nonostante la fine delle gare, l’attività alla Acinque Ice Arena non si ferma. Due sono le date da segnare in calendario per chiudere ufficialmente l’anno e guardare al futuro:

Sabato 31 maggio (ore 17:00): Il saggio di fine stagione intitolato “Back to the 90’s”. Uno spettacolo a tema anni Novanta con ingresso gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

Sabato 6 giugno (ore 15:10 – 16:50): L’Open Day dedicato a chi vuole provare per la prima volta l’ebbrezza dei pattini sul ghiaccio.

Per partecipare all’Open Day o richiedere informazioni, la società ha messo a disposizione l’indirizzo email icesportvarese@gmail.com.