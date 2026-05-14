Pattinaggio, Icesport Varese chiude in bellezza al Trofeo Ice Emotion
Quindici atlete in pista per l'appuntamento internazionale che ha sancito il termine delle competizioni stagionali. Ora l'attesa per il saggio "Back to the 90's" e l'Open Day di giugno
Cala il sipario sulla stagione agonistica di Icesport Varese, e lo fa con una partecipazione di rilievo al 14° Trofeo Ice Emotion. La gara internazionale Interclub, svoltasi domenica 9 maggio, ha visto la società varesina schierare quindici atlete in una competizione caratterizzata da un alto livello tecnico e dal confronto con realtà provenienti dall’estero.
I risultati sul ghiaccio
Il bilancio finale parla di una crescita costante per tutto il movimento. A brillare in modo particolare sono state Maia Re e Sophia Abiuso, capaci di salire sul gradino più basso del podio:
Maia Re: terzo posto nella categoria Venere.
Sophia Abiuso: terzo posto nella categoria Marte.
Oltre ai podi, la giornata ha segnato il debutto in ambito internazionale per dodici giovani pattinatrici: Cloe Carofiglio, Marta Bernasconi, Martina Malavasi, Anna Scarafia, Emma Holzheid, Emma Verlingieri, Ginevra Leto Barone, Elisa Mazzola, Zaira Radio, Giada Saporiti, Lucia Zelante e Victoria Ottoboni.
I numeri di una stagione intensa
Con la tappa dell’Ice Emotion, Icesport Varese archivia un’annata sportiva estremamente densa, che ha visto il club partecipare a un totale di 35 competizioni. Un impegno che ha coinvolto staff tecnico e famiglie in un percorso di maturazione tecnica ed emotiva per tutte le atlete.
Saggio e Open Day: gli appuntamenti estivi
Nonostante la fine delle gare, l’attività alla Acinque Ice Arena non si ferma. Due sono le date da segnare in calendario per chiudere ufficialmente l’anno e guardare al futuro:
Sabato 31 maggio (ore 17:00): Il saggio di fine stagione intitolato “Back to the 90’s”. Uno spettacolo a tema anni Novanta con ingresso gratuito aperto a tutta la cittadinanza.
Sabato 6 giugno (ore 15:10 – 16:50): L’Open Day dedicato a chi vuole provare per la prima volta l’ebbrezza dei pattini sul ghiaccio.
Per partecipare all’Open Day o richiedere informazioni, la società ha messo a disposizione l’indirizzo email icesportvarese@gmail.com.
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