Patto Digitale di Malnate, è il momento della firma. Un’alleanza per educare i giovani tra social e tecnologia

Malnate compie un passo decisivo verso il futuro delle nuove generazioni e la consapevolezza tecnologica. L’Amministrazione Comunale ha infatti annunciato l’incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla firma del Patto Digitale, un progetto ambizioso che mira a unire l’intera comunità educante per promuovere un uso equilibrato e responsabile dei dispositivi elettronici e della rete.

Un patto per il benessere delle nuove generazioni

L’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di via Gasparotto. L’iniziativa non è solo un atto formale, ma rappresenta il traguardo di un percorso di condivisione che ha coinvolto scuole, parrocchie, pediatri e associazioni locali. Con la firma ufficiale, Malnate entrerà a far parte della rete dei Patti Digitali nazionali, una realtà che si occupa di monitorare e guidare l’impatto della tecnologia sulla crescita dei più giovani.

Il programma della serata e i relatori

L’evento inizierà con un momento conviviale di accoglienza, per poi entrare nel vivo alle ore 21.00 con i saluti istituzionali. Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione delle principali figure educative e civili della città. Interverranno infatti il sindaco Nadia Cannito, il dirigente scolastico Santo D’Angelo e don Giuseppe Lazzati, con la moderazione dell’avvocato Laura Damiani. Il momento culminante della serata sarà alle ore 22.00, quando verrà apposta la firma ufficiale sul documento che impegna il territorio a lavorare insieme su questi temi.

Una rete educativa contro i rischi della rete

L’obiettivo centrale è quello di costruire una sorta di alleanza tra adulti — genitori, insegnanti ed educatori — per non lasciare soli i ragazzi davanti agli schermi. «Come Amministrazione crediamo sia fondamentale costruire una rete educativa capace di accompagnare bambini, ragazzi e famiglie – ha dichiarato Carola Botta, assessore ai Servizi Sociali – verso un utilizzo più consapevole della tecnologia. Il Patto Digitale rappresenta il risultato di un importante lavoro condiviso con tutte le realtà educative del territorio che hanno collaborato in maniera concreta».

Un punto di partenza per il territorio

L’ingresso nella rete nazionale non viene visto come un punto di arrivo, ma come una rampa di lancio per future attività formative. L’intenzione è quella di creare percorsi strutturati che aiutino le famiglie a gestire le sfide del presente. «Entrare nella rete dei Patti Digitali nazionali è per noi un grande obiettivo raggiunto – ha concluso l’assessore Botta – ma vuole essere soprattutto un punto di partenza per progettare nuove iniziative, percorsi educativi e momenti formativi dedicati alla comunità».