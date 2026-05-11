Pattugliamenti congiunti e formazione: sinergia per la sicurezza tra Provincia di Varese e Polizia di Stato

La collaborazione tra la Provincia di Varese e la Questura diventa ancora più stretta grazie a un nuovo protocollo d’intesa triennale che punta a potenziare la sicurezza su tutto il territorio. L’accordo, siglato ufficialmente in questi giorni, prevede uno scambio strategico tra le due istituzioni: la Provincia metterà a disposizione i propri spazi per l’addestramento della Polizia di Stato, ricevendo in cambio formazione specialistica per la Polizia provinciale e servizi di controllo congiunti nelle aree più sensibili del Varesotto.

Formazione e addestramento alle Fontanelle

Il punto cardine dell’intesa riguarda l’utilizzo del Centro Polifunzionale di Emergenza, con particolare riferimento all’area delle Fontanelle. In questi spazi, concessi a titolo gratuito dalla Provincia, gli agenti della Polizia di Stato potranno svolgere sessioni di addestramento operativo simulando scenari reali. Questa sinergia permetterà alla Questura di usufruire di strutture idonee alla preparazione tecnica, fondamentale per gestire con efficacia le criticità quotidiane e le emergenze sul campo.

Scambio di competenze tra forze dell’ordine

In base a quanto stabilito dall’accordo, la Questura ricambierà mettendo a disposizione i propri istruttori qualificati. Il personale della Polizia provinciale e, dove possibile, quello delle Polizie locali, potrà così accedere a moduli formativi di alto livello. I corsi spazieranno dalle tecniche operative alla difesa personale, passando per la guida sicura e l’addestramento all’uso delle armi. L’obiettivo è quello di uniformare gli standard di intervento e innalzare la professionalità di tutti gli operatori attivi in provincia.

Pattugliamenti congiunti sul territorio

L’intesa non si ferma alla teoria ma prevede risvolti pratici immediati per la cittadinanza attraverso la pianificazione di servizi coordinati tra Polizia di Stato e Polizia provinciale. Questi pattugliamenti congiunti saranno focalizzati soprattutto in quelle zone del territorio dove la presenza delle Polizie locali è meno strutturata o dove si rende necessario un presidio più incisivo per la prevenzione dei reati. Si tratta di un’azione che punta a ottimizzare le risorse disponibili per garantire una copertura più capillare del Varesotto.

Il saluto al Questore Mazza e il benvenuto a Iodice

Il Presidente della Provincia ha colto l’occasione della firma per sottolineare l’importanza del percorso istituzionale intrapreso, rivolgendo un pensiero speciale a chi ha guidato la Questura fino a oggi. «Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Dott. Mazza – le parole del Presidente della Provincia di Varese –, già Questore della Provincia di Varese, per la disponibilità, la professionalità e la collaborazione dimostrate in questi anni nei confronti della Provincia di Varese e dell’intero territorio. Questo accordo rappresenta anche il frutto di un percorso condiviso costruito con spirito istituzionale e attenzione concreta ai temi della sicurezza».

L’Amministrazione provinciale guarda ora al futuro con il nuovo dirigente di piazza Libertà. «Allo stesso tempo desidero dare il benvenuto al nuovo Questore, Dott. Paolo Iodice – aggiunge il Presidente della Provincia –, che ha recentemente assunto l’incarico a Varese, augurandogli buon lavoro e assicurando la piena disponibilità della Provincia a proseguire e rafforzare la collaborazione istituzionale nell’interesse delle comunità locali e della sicurezza dei cittadini».