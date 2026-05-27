“Pedala, Pedala… in Sicurezza!”: a Cuveglio l’ultima tappa del progetto per le scuole

Si è concluso a Cuveglio il ciclo di appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale promossi dalla Cycling Sport Promotion. Gli alunni della scuola primaria “Dante Alighieri” sono stati i protagonisti dell’ultima tappa di “Pedala, Pedala… in Sicurezza!”, l’iniziativa che accompagna storicamente il Trofeo Alfredo Binda e il Piccolo Trofeo Binda, portando l’educazione civica e sportiva direttamente sul territorio della Valcuvia.

Una lezione pratica in sella

Le classi dalla prima alla quinta dell’istituto di Cuveglio hanno vissuto una mattinata di formazione attiva. Dopo il percorso teorico affrontato in aula nelle scorse settimane, i bambini sono saliti in sella alle proprie biciclette per dimostrare padronanza delle regole della strada. Sotto lo sguardo attento degli organizzatori, i giovani ciclisti hanno affrontato un percorso dedicato per testare riflessi e conoscenza della segnaletica, trasformando il piazzale della scuola in una vera e propria palestra di educazione stradale.

Istituzioni e forze dell’ordine al fianco dei piccoli

La giornata ha visto una partecipazione corale delle autorità locali e delle forze di sicurezza. «I giovani partecipanti – ha sottolineato Giorgio Piccolo, sindaco di Cuveglio – hanno messo in pratica quanto appreso durante il percorso formativo svolto in classe, dimostrando grande attenzione». Oltre al primo cittadino e all’assessore allo sport Silvano Premoselli, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale di Luino, la Polizia Locale di Cuveglio, i Vigili del Fuoco di Laveno Mombello e la Protezione Civile Intercomunale Valcuvia. I bambini hanno potuto osservare da vicino i mezzi di soccorso e le strumentazioni utilizzate quotidianamente per il controllo e la sicurezza del territorio.

Il legame tra sport e territorio

L’evento ha ribadito il valore sociale delle gare internazionali di Cittiglio, che non si esauriscono nell’evento agonistico ma creano radici profonde attraverso la formazione delle nuove generazioni. All’appuntamento non sono mancati i sostenitori storici del progetto, rappresentati da Andrea Tosetti e Giuseppe Gasparini di BPER Banca. La loro presenza ha evidenziato la sinergia tra mondo sportivo, istituzioni e realtà economiche, tutti uniti nell’obiettivo di promuovere una cultura della strada più consapevole e sicura per i futuri cittadini della provincia di Varese.