“Pensiamo solo alle poltrone!”: la raccolta fondi del Nuovo di Varese è a metà obiettivo

Prosegue con una risposta positiva la campagna di crowdfunding “Pensiamo solo alle poltrone!”, lanciata da Filmstudio 90 APS per sostenere il rinnovo del Cinema Teatro Nuovo di Varese. A oggi sono quasi 200 le persone che hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi, permettendo al progetto di avvicinarsi alla metà dell’obiettivo fissato a 30mila euro.

“Sta andando bene – racconta Gabriele Ciglia presidente di Filmstudio 90 – siamo contenti e grati verso tutti i donatori che hanno scelto di sostenere il progetto di rinnovamento del cinema”. La raccolta ha già raggiunto quasi 15mila euro, ma il traguardo è ancora lontano: “L’impresa è a buon punto, ma è ancora parecchio in salita”.

Al centro della campagna ci sono loro, le storiche poltrone del Cinema Nuovo: 450 sedute consumate da anni di proiezioni, cineforum e incontri culturali. Quelle della platea hanno quasi trent’anni, mentre quelle della galleria risalgono addirittura agli anni Ottanta. Il progetto prevede la sostituzione con 432 nuove sedute, più comode e moderne, all’interno di un piano di riqualificazione più ampio che comprende anche la sistemazione del parquet, la sostituzione della moquette, la realizzazione di un parapetto in vetro in galleria e l’efficientamento dell’impianto di trattamento dell’aria.

L’investimento complessivo supera i 230mila euro. Una parte importante è sostenuta da un contributo regionale, ma il coinvolgimento della comunità resta fondamentale per permettere a Filmstudio 90 di proseguire le proprie attività culturali senza interruzioni.

Attiva dal 1990, l’associazione gestisce il Cinema Nuovo dal 2006, mantenendo viva l’unica monosala storica ancora attiva in città e portando avanti una programmazione dedicata al cinema d’autore, agli eventi culturali e alle iniziative aperte alla cittadinanza.

Tra le ricompense più apprezzate dai sostenitori ci sono i voucher per gli ingressi al cinema, ma soprattutto la possibilità di “adottare” una nuova poltrona o portarsi a casa una delle vecchie sedute storiche. “Qualcuno ha scelto di adottare una nuova poltrona, qualcuno invece di portare a casa una delle vecchie – spiega Ciglia – e siamo davvero contenti della risposta che c’è stata”.

Chi adotterà una delle nuove sedute potrà inoltre personalizzarla con una targhetta dedicata: un nome, un personaggio o un riferimento cinematografico che rimarrà nella sala come testimonianza della donazione. “È un modo per lasciare il proprio segno nel cinema”, sottolinea Ciglia.

C’è però una scadenza importante: chi vuole prenotare una vecchia poltrona o adottarne una nuova ha tempo solo fino al 14 giugno. Dal giorno successivo la sala chiuderà per permettere l’avvio dei lavori e lo smontaggio delle sedute esistenti. La campagna di crowdfunding proseguirà comunque fino al 31 agosto, con altre ricompense ancora disponibili, tra cui locandine e visite guidate alla cabina di proiezione.

“Stiamo cercando di allargare il nostro pubblico e coinvolgere non solo i soci storici e gli spettatori abituali, ma tutta la città e la provincia – conclude Ciglia –. E siamo molto grati anche a chi ha scelto di contribuire semplicemente con un’offerta libera”.

Il link per sostenere la campagna è disponibile sulla piattaforma Produzioni dal Basso.