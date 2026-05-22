“Pensiamo solo alle poltrone!”: la raccolta fondi del Nuovo di Varese è a metà obiettivo
Continua la campagna dello storico cinema di Varese che chiede aiuto a tutti per cambiare le poltrone della sala. Ecco come sta andando
Prosegue con una risposta positiva la campagna di crowdfunding “Pensiamo solo alle poltrone!”, lanciata da Filmstudio 90 APS per sostenere il rinnovo del Cinema Teatro Nuovo di Varese. A oggi sono quasi 200 le persone che hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi, permettendo al progetto di avvicinarsi alla metà dell’obiettivo fissato a 30mila euro.
“Sta andando bene – racconta Gabriele Ciglia presidente di Filmstudio 90 – siamo contenti e grati verso tutti i donatori che hanno scelto di sostenere il progetto di rinnovamento del cinema”. La raccolta ha già raggiunto quasi 15mila euro, ma il traguardo è ancora lontano: “L’impresa è a buon punto, ma è ancora parecchio in salita”.
Al centro della campagna ci sono loro, le storiche poltrone del Cinema Nuovo: 450 sedute consumate da anni di proiezioni, cineforum e incontri culturali. Quelle della platea hanno quasi trent’anni, mentre quelle della galleria risalgono addirittura agli anni Ottanta. Il progetto prevede la sostituzione con 432 nuove sedute, più comode e moderne, all’interno di un piano di riqualificazione più ampio che comprende anche la sistemazione del parquet, la sostituzione della moquette, la realizzazione di un parapetto in vetro in galleria e l’efficientamento dell’impianto di trattamento dell’aria.
L’investimento complessivo supera i 230mila euro. Una parte importante è sostenuta da un contributo regionale, ma il coinvolgimento della comunità resta fondamentale per permettere a Filmstudio 90 di proseguire le proprie attività culturali senza interruzioni.
Attiva dal 1990, l’associazione gestisce il Cinema Nuovo dal 2006, mantenendo viva l’unica monosala storica ancora attiva in città e portando avanti una programmazione dedicata al cinema d’autore, agli eventi culturali e alle iniziative aperte alla cittadinanza.
Tra le ricompense più apprezzate dai sostenitori ci sono i voucher per gli ingressi al cinema, ma soprattutto la possibilità di “adottare” una nuova poltrona o portarsi a casa una delle vecchie sedute storiche. “Qualcuno ha scelto di adottare una nuova poltrona, qualcuno invece di portare a casa una delle vecchie – spiega Ciglia – e siamo davvero contenti della risposta che c’è stata”.
Chi adotterà una delle nuove sedute potrà inoltre personalizzarla con una targhetta dedicata: un nome, un personaggio o un riferimento cinematografico che rimarrà nella sala come testimonianza della donazione. “È un modo per lasciare il proprio segno nel cinema”, sottolinea Ciglia.
C’è però una scadenza importante: chi vuole prenotare una vecchia poltrona o adottarne una nuova ha tempo solo fino al 14 giugno. Dal giorno successivo la sala chiuderà per permettere l’avvio dei lavori e lo smontaggio delle sedute esistenti. La campagna di crowdfunding proseguirà comunque fino al 31 agosto, con altre ricompense ancora disponibili, tra cui locandine e visite guidate alla cabina di proiezione.
“Stiamo cercando di allargare il nostro pubblico e coinvolgere non solo i soci storici e gli spettatori abituali, ma tutta la città e la provincia – conclude Ciglia –. E siamo molto grati anche a chi ha scelto di contribuire semplicemente con un’offerta libera”.
Il link per sostenere la campagna è disponibile sulla piattaforma Produzioni dal Basso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.