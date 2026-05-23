Per Ferrovienord “Nessuna criticità al Ponte di Ferro di Malnate”: annunciati i lavori per la manutenzione straordinaria del centenario

I ponti ferroviari che attraversano il territorio di Malnate non presentano criticità strutturali e sono sottoposti a monitoraggio continuo secondo i protocolli normativi. Lo ha confermato Ferrovienord con una nota ufficiale inviata al Comune, che aveva presentato formale richiesta di informazioni lo scorso 9 marzo.

Nella risposta, trasmessa con protocollo 2026/12048 del 21 maggio, la direzione tecnica della società ferroviaria ha certificato che le attività di sorveglianza, controllo e manutenzione vengono eseguite con regolarità e che i manufatti di competenza non evidenziano condizioni tali da pregiudicare l’esercizio ferroviario o la sicurezza pubblica.

«Accogliamo con grande soddisfazione e senso di responsabilità la risposta dettagliata di Ferrovienord – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Piero Battaini – La sicurezza dei nostri cittadini e delle infrastrutture che attraversano il territorio è da sempre una priorità assoluta per questa Amministrazione. Sapere che i monitoraggi continui non evidenziano alcuna criticità strutturale ci rassicura e conferma l’efficacia del dialogo costante che manteniamo con gli enti gestori».

Naturalmente, particolare attenzione è riservata allo storico “Ponte di ferro” sulla Valle Olona, opera monumentale che si avvia a compiere cent’anni di vita: Ferrovienord ha comunicato di aver attivato le procedure per il finanziamento e la progettazione di un importante intervento di manutenzione straordinaria. Data la complessità dell’infrastruttura e la sua notevole altezza, i tempi di realizzazione sono stimati in circa quattro-cinque anni.

Il ponte è dotato di un sistema di monitoraggio tecnologico costante, installato e gestito da una società specializzata. Le apparecchiature, come precisato nella nota di Ferrovienord, non hanno mai registrato anomalie strutturali o segnali di criticità. In vista del prossimo centenario della struttura, la società ferroviaria ha avviato formalmente le procedure per i finanziamenti e la progettazione dell’intervento straordinario, che richiederà una pianificazione dettagliata anche per le caratteristiche geomorfologiche del luogo.

«Una menzione particolare va al nostro storico ‘Ponte di ferro'” – ha aggiunto Battaini – Seguiremo passo dopo passo questo iter per garantire che questo simbolo del nostro territorio venga preservato e ammodernato al meglio».

L’Amministrazione comunale ha ringraziato la struttura tecnica di Ferrovienord per la trasparenza e la tempestività nel riscontro, assicurando che continuerà a monitorare l’evoluzione dei progetti e a tenere informata la cittadinanza su ogni sviluppo relativo alle opere pubbliche e alla tutela del territorio.