Varese News

Varese Laghi

Per Ferrovienord “Nessuna criticità al Ponte di Ferro di Malnate”: annunciati i lavori per la manutenzione straordinaria del centenario

L'assessore Battaini: "Seguiremo l'iter per preservare questo simbolo del territorio". Tempi stimati in quattro-cinque anni

ponte di ferro di malnate ponte ferroviario

I ponti ferroviari che attraversano il territorio di Malnate non presentano criticità strutturali e sono sottoposti a monitoraggio continuo secondo i protocolli normativi. Lo ha confermato Ferrovienord con una nota ufficiale inviata al Comune, che aveva presentato formale richiesta di informazioni lo scorso 9 marzo.

Nella risposta, trasmessa con protocollo 2026/12048 del 21 maggio, la direzione tecnica della società ferroviaria ha certificato che le attività di sorveglianza, controllo e manutenzione vengono eseguite con regolarità e che i manufatti di competenza non evidenziano condizioni tali da pregiudicare l’esercizio ferroviario o la sicurezza pubblica.

«Accogliamo con grande soddisfazione e senso di responsabilità la risposta dettagliata di Ferrovienord – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Piero Battaini – La sicurezza dei nostri cittadini e delle infrastrutture che attraversano il territorio è da sempre una priorità assoluta per questa Amministrazione. Sapere che i monitoraggi continui non evidenziano alcuna criticità strutturale ci rassicura e conferma l’efficacia del dialogo costante che manteniamo con gli enti gestori».

Naturalmente, particolare attenzione è riservata allo storico “Ponte di ferro” sulla Valle Olona, opera monumentale che si avvia a compiere cent’anni di vita: Ferrovienord ha comunicato di aver attivato le procedure per il finanziamento e la progettazione di un importante intervento di manutenzione straordinaria. Data la complessità dell’infrastruttura e la sua notevole altezza, i tempi di realizzazione sono stimati in circa quattro-cinque anni.

Il ponte è dotato di un sistema di monitoraggio tecnologico costante, installato e gestito da una società specializzata. Le apparecchiature, come precisato nella nota di Ferrovienord, non hanno mai registrato anomalie strutturali o segnali di criticità. In vista del prossimo centenario della struttura, la società ferroviaria ha avviato formalmente le procedure per i finanziamenti e la progettazione dell’intervento straordinario, che richiederà una pianificazione dettagliata anche per le caratteristiche geomorfologiche del luogo.

«Una menzione particolare va al nostro storico ‘Ponte di ferro'” – ha aggiunto Battaini – Seguiremo passo dopo passo questo iter per garantire che questo simbolo del nostro territorio venga preservato e ammodernato al meglio».

L’Amministrazione comunale ha ringraziato la struttura tecnica di Ferrovienord per la trasparenza e la tempestività nel riscontro, assicurando che continuerà a monitorare l’evoluzione dei progetti e a tenere informata la cittadinanza su ogni sviluppo relativo alle opere pubbliche e alla tutela del territorio.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.