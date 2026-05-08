Per la Festa della Mamma a Busto un concerto nella chiesa di Sant’Anna e Beata Vergine delle Grazie

E’ dedicato a tutte le mamme l’omaggio musicale in programma sabato 9 maggio alle 16.00 con alcuni giovani allievi dei corsi di musica dell’Associazione musicale Rossini Ets.

Per l’iniziativa, in occasione della tradizionale Festa della Mamma, quest’anno in calendario domenica 10 maggio, è stata scelta la piccola chiesa di Sant’Anna – Beata Vergine delle Grazie proprio perché intitolata a due mamme, Sant’Anna e la Beata Vergine.

I giovani allievi proporranno alcuni brani classici: un momento musicale, di ascolto e insieme di intima preghiera, un abbraccio ideale, di gratitudine, alle mamme, di tutto il mondo e di vicinanza a quante vivono in questi tempi con i loro figli il dramma delle guerre.

La piccola chiesa è da 70 anni Tempio civico cittadino, da oltre 30 anni è Centro di educazione permanente alla Pace e ricorda tutti i Bustesi caduti nei vari conflitti.

Come ricorda il Comitato, “ogni nome di caduto inciso sulla lapide ricorda una mamma che ha sofferto: un dolore che ancora ferisce l’umanità, nonostante gli appelli della Chiesa, del Santo Padre, di associazioni internazionali e delle donne e uomini di buona volontà affinchè i Paesi in conflitto arrivino alla Pace.

Sono molte di questi tempi le mamme di varie nazionalità che insieme condividono l’impegno per la Pace, esempi di come con l’amore si possano superare differenze culturali e difficoltà: danno la vita, non possono accettare la violenza delle armi che la annienta. Mamme per la pace, come Maria, Regina della Pace, e Sant’Anna, protettrice delle partorienti, delle mamme che danno il dono più prezioso, la vita.

Nel mese di maggio sono due le date nella storia del ‘900 da ricordare e sulle quali riflettere, l’8 maggio 1945, la fine della Seconda guerra mondiale con i suoi orrori, il 9 maggio, giorno in cui nel 1950 cominciò il cammino verso l’Europa Unita, percorso di pace, di libertà, cooperazione, i cui valori restano fondamentali nelle relazioni tra gli Stati.

Per questo l’omaggio in musica degli allievi dell’Associazione Rossini, il 9 maggio, Giornata dell’Europa, alla vigilia della Festa della mamma, abbracciando tutte le mamme del mondo e insieme le famiglie è anche un messaggio di pace e fraternità. La famiglia, fondamentale per costruire la pace.

Scriveva il Santo Padre Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata mondiale della pace il 1 gennaio 1994: “Il mondo anela alla pace, ha bisogno della pace, ma guerre, conflitti, violenza dilagante continuano a mietere vittime innocenti e a generare divisioni tra i popoli”. In tale contesto “la famiglia resta il vero fondamento della società”, famiglia che “fondata sull’amore e aperta al dono della vita, porta in sé il futuro stesso della società; suo compito specialissimo è di contribuire efficacemente ad un avvenire di pace”. Ancora il Santo Padre in quel messaggio “Famiglia, tu hai una missione di primaria importanza: quella di contribuire alla costruzione della pace, bene indispensabile per il rispetto e lo sviluppo della stessa vita umana. A voi, genitori, incombe la responsabilità di formare ed educare i figli ad essere persone di “pace: siate voi, per primi, operatori di pace”.

Una chiamata alla responsabilità che dopo tre decenni risuona forte anche ai giorni nostri con l’umanità ferita ancora da troppe guerre, “uno scandalo per la famiglia umana”, ha detto Papa Leone XIV che chiede nel nome di Maria, nel mese a Lei dedicato, di pregare il Rosario per la pace nel mondo. Sabato 9 maggio, Giornata dell’Europa, dal Tempio civico con i giovani l’abbraccio con la musica per la pace.