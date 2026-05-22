Per l’incidente di Luino in via Comi: la 88enne non è in pericolo di vita
La donna resta ricoverata in condizioni stabili. In un primo momento si era parlato di un investimento, ma la ricostruzione si concentra su una caduta accidentale durante una manovra di parcheggio
Rimangono stabili e non destano preoccupazione per la vita le condizioni della donna di 88 anni rimasta ferita nel pomeriggio di ieri in via Comi, nel pieno centro di Luino. La paziente è attualmente ricoverata in ospedale, dove viene monitorata dai sanitari.
In un primo momento la dinamica dell’accaduto era stata interpretata come un possibile investimento, ma le successive verifiche della polizia locale hanno orientato gli accertamenti verso una tragica fatalità avvenuta durante una manovra di parcheggio.
Secondo una prima ricostruzione, a bordo di una Fiat Cinquecento si trovavano due donne. Durante le fasi di sosta, la conducente avrebbe fatto scendere l’anziana passeggera per agevolarne la discesa dal veicolo. In quel frangente, il giacchino indossato dalla donna si sarebbe però impigliato nella portiera dell’auto, provocandone la caduta a terra.
Subito dopo l’accaduto sono scattati i soccorsi e la donna è stata trasportata in ospedale con traumi importanti, in particolare alla testa e al volto. Nonostante la gravità iniziale delle lesioni, il quadro clinico si è poi stabilizzato, e le condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.
Sul posto è intervenuta la polizia locale di Luino che ha effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti restano alcuni dettagli della sequenza dei fatti, ma l’ipotesi prevalente resta quella di un incidente domestico-stradale avvenuto in fase di parcheggio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.