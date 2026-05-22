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Per l’incidente di Luino in via Comi: la 88enne non è in pericolo di vita

La donna resta ricoverata in condizioni stabili. In un primo momento si era parlato di un investimento, ma la ricostruzione si concentra su una caduta accidentale durante una manovra di parcheggio

Generico 18 May 2026

Rimangono stabili e non destano preoccupazione per la vita le condizioni della donna di 88 anni rimasta ferita nel pomeriggio di ieri in via Comi, nel pieno centro di Luino. La paziente è attualmente ricoverata in ospedale, dove viene monitorata dai sanitari.

In un primo momento la dinamica dell’accaduto era stata interpretata come un possibile investimento, ma le successive verifiche della polizia locale hanno orientato gli accertamenti verso una tragica fatalità avvenuta durante una manovra di parcheggio.

Secondo una prima ricostruzione, a bordo di una Fiat Cinquecento si trovavano due donne. Durante le fasi di sosta, la conducente avrebbe fatto scendere l’anziana passeggera per agevolarne la discesa dal veicolo. In quel frangente, il giacchino indossato dalla donna si sarebbe però impigliato nella portiera dell’auto, provocandone la caduta a terra.

Subito dopo l’accaduto sono scattati i soccorsi e la donna è stata trasportata in ospedale con traumi importanti, in particolare alla testa e al volto. Nonostante la gravità iniziale delle lesioni, il quadro clinico si è poi stabilizzato, e le condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Luino che ha effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti restano alcuni dettagli della sequenza dei fatti, ma l’ipotesi prevalente resta quella di un incidente domestico-stradale avvenuto in fase di parcheggio.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026
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