Perde il controllo dell’auto e finisce in mezzo ai cespugli della rotonda tra Saronno e Gerenzano

Curioso incidente nel pomeriggio di oggi alla rotonda tra Saronno e Gerenzano sulla Varesina, dove un’auto è uscita di strada finendo proprio al centro della rotatoria e fermando la sua corsa tra cespugli e alberi ornamentali.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 83 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro l’area verde della rotonda.

Due persone coinvolte

L’allarme è scattato poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno e ai vigili del fuoco.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 83 anni e una donna di 80 anni. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuno dei due anziani avrebbe riportato ferite gravi. I sanitari della Croce Rossa di Saronno hanno prestato le prime cure sul posto prima di accompagnare i coinvolti all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Auto recuperata dal carro attrezzi

L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito anche per la posizione insolita in cui si è fermata la vettura, rimasta praticamente “parcheggiata” in mezzo alla rotonda tra le siepi. Per il recupero del mezzo è stato necessario l’intervento del carro attrezzi.

(Foto da Facebook)