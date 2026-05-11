Piano City risuona a Busto Arsizio con 4 talentuosi studenti in concerto

A maggio sboccia la cultura. E a Busto Arsizio, nel fine settimana dedicato al BA Book Festival, si aggiunge anche la musica. Domenica 17 maggio il suggestivo Santuario di Santa Maria nel cuore di Busto Arsizio accoglierà quattro concerti pianistici che animeranno la giornata (ore 10.30, 16.00, 18.00 e 20.30).

Le esibizioni sono inserite nell’ambito di Piano City Milano grazie del rinnovato sodalizio tra l’associazione Culturale Musikademia ETS, l’Associazione EducArte e l’ISSM Puccini di Gallarate.

I protagonisti di questi appuntamenti saranno quattro talentuosi studenti dell’ISSM Puccini di Gallarate: Lisa Pozzi, Fabio Panella, Yaryna Burlak e Matteo Pisciotta, che avranno l’opportunità di esibirsi in pubblico, mostrando il loro talento e la loro passione per il pianoforte: «Ci piace pensare a questa inizia come a un trampolino di lancio per i giovani musicisti»m dichiara Davide Bontempo, Presidente e Direttore Artistico di Musikademia ringraziando gli sponsor per il loro contrubuto fondamentale.

Piano City Milano, fin dalla sua nascita nel 2011, ha rappresentato una ventata di novità nel panorama musicale, trasformando la città in un palcoscenico diffuso. Grazie alla collaborazione sinergica tra istituzioni, artisti, associazioni e partner, il festival porta la musica direttamente al cuore del pubblico, in luoghi convenzionali e non, offrendo a tutti la possibilità di fruire di eventi culturali di elevato livello.

«Con orgoglio ospitiamo anche quest’anno la bellissima iniziativa di ‘Piano City Milano’, che, grazie all’impegno di Musikademia, consentirà nuovamente alla nostra città di entrare a far parte di quell’immensa sala da concerto che, per l’occasione, diventano Milano e la Lombardia. Essere “sede fuori porta” di una manifestazione così prestigiosa conferma il peso e la rilevanza che la città può vantare sul fronte musicale e non solo», afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito. Maggiori dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale di Piano City Milano: https://pianocitymilano.it/

La cittadinanza e gli appassionati di musica sono invitati a partecipare a questa splendida giornata dedicata al pianoforte, che vedrà Busto Arsizio protagonista nel vibrante contesto di Piano City Milano.