Pic-nic a La Boza: un pomeriggio all’aperto a Caronno Varesino
Domenica 24 maggio la Pro Loco invita famiglie e amici a godersi il verde con cibo al sacco, giochi e relax nel cuore della natura
Domenica 24 maggio alle 12:30 Caronno Varesino ospita il pic-nic “La Boza”, un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco locale per trascorrere un pomeriggio all’aperto tra natura, buon cibo e giochi per bambini. L’appuntamento è in via Morelli, strada per Castronno, con accesso al sentiero a sinistra appena inizia la discesa.
I partecipanti sono invitati a portare la propria “schiscetta” (cestino con il cibo), una coperta e, se desiderano, dei cuscini per rendere più confortevole il momento di relax.
Nel pomeriggio sono previsti giochi nei prati per i più piccoli, e offre momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia. L’iniziativa è pensata per chi ama passare del tempo all’aria aperta, condividendo un pranzo informale in compagnia di amici e concittadini.
L’evento è curato dalla Pro Loco Caronno Varesino. In caso di maltempo, il pic-nic sarà annullato.
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