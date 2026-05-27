Picco di accessi nei pronto soccorso di Varese e Tradate a causa del caldo

È stato un inizio di settimana impegnativo quello vissuto dai principali pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi. In particolare quelli del Circolo di Varese e del Galmarini diTradatevhanno dovuto gestire un picco di accessi anomalo legato soprattutto all’improvviso caldo.

In via Guicciardini, lunedì 25 maggio si sono presentate 235 persone con richieste di soccorso. Il personale riuscito faticosamente a rispondere a tutte le chiamate. Anche a Tradate i numeri sono stati nettamente sopra la media: in prevalenza si è trattato di codici azzurri, persone anziane o fragili che il rialzo delle temperature ha destabilizzato.

In tutta la Lombardia gli accessi ai PS sono aumentati di circa il 20%

La raccomandazione dei sanitari è di evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata: l’anticipo anomalo della calura ha colto di sorpresa molte persone.

I consigli sono quelli noti: bere acqua regolarmente, preferire frutta e verdura, indossare abiti leggeri e mantenere freschi gli ambienti domestici sono alcune delle indicazioni utili per affrontare l’estate in sicurezza.

#OndateDiCalore Ministero della Salute È attiva, inoltre, la pubblicazione giornaliera dei bollettini sulleda parte delper prevenire i rischi sulla salute e promuovere interventi a favore delle persone più vulnerabili.

E, in vista del prossimo ponte del 2 giugno, la Sette Laghi si sta organizzando per introdurre alcune correttivi così da essere prontia a una nuova ondata di accessi. Le misure sono quelle che, in coincidenza con criticità cicliche e la chiusura degli studi medici, si rendono necessarie. Allertati sono i bed manager e le COT, così come le strutture convenzionate per accogliere i pazienti post acuti. Per l’1 e 3 giugno si valuteranno anche possibili riduzioni dell’attività chirurgica in elezione.

Le previsioni, però, lasciano sperare che le temperature torneranno nella norma stagionale.