Piccole grandi storie: le “briciole” di Cuvio nel secondo libro del barbiere narratore Giorgio Roncari

Probabilmente, fin da tempi lontani il giovedì è stato una pietra miliare nella settimana dei Cuviesi. Per tutti. A partire dalle istituzioni, le cui varie ordinanze e avvisi avevano valore se affissi all’albo pretorio per almeno due giovedì, perché al giovedì, a Cuvio era giorno di mercato.

Per la semplice popolazione il giovedi aveva la stessa rilevanza delle feste comandate, con le varie liturgie da espletare al mercato: compere, rapporti di lavoro o semplici incontri amichevoli. Ai giorni nostri, nell’era dei social, dei Facebook o altri nomi strani, il giovedì è ancora un giorno dal particolare interesse per i cuviesi e valcuviani grazie a Giorgio Roncari, storico e coltivatore delle antiche tradizioni.

E’ appunto al giovedì, che, da oltre tre anni, dopo un giro tra i vari banchetti di verdure, pollame o abbigliamento che oggi sono collocati sul piazzale di Canonica, il Roncari, torna alla sua postazione di lavoro e si inabissa nelle moderne navigazioni tecnologiche, appassionando i suoi amici virtuali o “follower” come si dice oggi. A tutti, poi fa giungere i suoi “fregüj”, narrazioni di fatti di cronaca, aneddoti, episodi che descrivono usi e costumi di una volta e ritratti di personaggi, più o meno noti della Valcuvia; notizie che ha raccolto nella sua lunga carriera di parrucchiere e non solo. Piccole storie che in italiano vengono chiamate pillole, briciole e quindi nel dialetto valcuviano sono i “fregüj”.

Questi brevi racconti del giovedì, Giorgio Roncari li ha già messi su carta in un primo volume de i “Fregüj de Cüvi” stampato nel 2024 e ora lo scrittore-barbiere ne ripropone un secondo numero con altri post pubblicati online negli anni a seguire. “Fregüj de Cüvi 2” è il titolo della nuova pubblicazione, realizzata a cura della Pro Loco di Cuvio e che verrà presentata ufficialmente domenica 31 maggio presso il Parco “Pancera” di Cuvio con ingresso libero.

Con inizio alle ore 17, nel verde del parco, sarà l’esperto e brioso Riccardo Prando, noto scrittore e giornalista de La Prealpina, che intervisterà l’autore per scoprire nei dettagli la nuova raccolta. Alcuni brani tratti dal libro saranno letti dalla voce di Agnese Maggi mentre alternandosi alle letture, interverrà Diana Ceriani con le sue canzoni dialettali. “Tutti i salmi finiscono in gloria” è la famosa frase che Giorgio Roncari è solito ricordare e quindi un sontuoso rinfresco organizzato dalla Pro Loco chiuderà la giornata. In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà presso il salone teatro del comune di Cuvio.