Piccoli esploratori crescono a Cantello: orienteering gratuito nella Valle della Bevera

La Valle della Bevera si prepara a trasformarsi in un campo d’esplorazione per i più piccoli. Martedì 2 giugno, il Comune di Cantello ospiterà un pomeriggio dedicato alle famiglie con un’attività gratuita di orienteering pensata per bambini dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa fa parte del programma “A spasso nella Bevera” e punta a far scoprire il patrimonio naturale locale attraverso il gioco e l’avventura.

Un pomeriggio tra mappe e sentieri

L’appuntamento è fissato per le ore 15.00, quando i partecipanti inizieranno un percorso immersivo lungo il sentiero 385B. Muniti di mappa, i bambini impareranno a orientarsi nel bosco, riconoscendo non solo le specie botaniche e le caratteristiche naturalistiche della valle, ma anche i punti di interesse storico e artistico che punteggiano l’itinerario. L’esperienza è curata dagli esperti di Archeologistics, realtà specializzata nella valorizzazione del territorio.

Il valore ambientale della Valle della Bevera

L’area interessata dall’escursione rappresenta un tassello fondamentale per l’ecosistema varesino. La Valle della Bevera, adiacente al Parco Regionale Campo dei Fiori, è infatti un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS). Questa zona funge da corridoio ecologico strategico, collegando il Campo dei Fiori con il Parco della Pineta e il Parco del Ticino, garantendo così la continuità della biodiversità tra diverse aree protette.

Il progetto transfrontaliero SINTAB

L’evento non è solo un’occasione di svago, ma si inserisce in una cornice più ampia di cooperazione internazionale. «La partecipazione all’escursione è completamente gratuita – spiegano gli organizzatori – grazie al progetto SINTAB, Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità». L’iniziativa è finanziata dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, che vede il Parco Pineta nel ruolo di capofila e il Parco Campo dei Fiori come partner attivo nella tutela del paesaggio.

Per informazioni è possibile contattare Archeologistics all’indirizzo info@ archeologistics.it.

La prenotazione è obbligatoria e le iscrizioni sono aperte online su: https:// insubriparksturismo.eu/ esperienze/ vVx64Q7P9GoKK9zWCQ8O