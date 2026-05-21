Uboldo
Picnic e laboratori nel verde per la Festa del Fieno a Uboldo
Spazio alle tradizioni agricole alla Cascina Regusella. Dalla costruzione dello spaventapasseri alle storie con il burattinaio, tutte le iniziative in programma
Dopo l’annullamento della scorsa edizione dovuto al maltempo, torna la Festa del Fieno alla Cascina Regusella di Uboldo. L’appuntamento è per martedì 2 giugno, nel cuore del Parco dei Mughetti, per una giornata all’aria aperta dedicata alla cultura rurale e alla sostenibilità, pensata per le famiglie, i bambini e gli appassionati della natura.
Le attività prenderanno il via a partire dalle 10 con l’apertura dell’area accoglienza e del simbolico anfiteatro del fieno. Subito dopo, alle 10:15, partirà una visita guidata alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dell’area protetta. La mattinata continuerà con le proposte per i più piccoli: alle 11 ci sarà spazio per Magia e storie con il burattinaio, mentre alle 12 sarà il turno della Pesca nel fieno, un momento ludico ispirato alla tradizione contadina.
Il pranzo all’aria aperta sarà protagonista dalle 12:30 alle 15, orario in cui sarà attiva l’area picnic. I partecipanti potranno ritirare i cestini prenotati sul sito ufficiale e mangiare liberamente nel prato. Nel pomeriggio riprenderanno i laboratori: alle 15 le famiglie potranno partecipare a «Costruiamo lo Spaventapasseri», seguiti alle 16 dalle testimonianze della cultura agricola con i «Racconti di terra».
L’evento offrirà anche spunti di riflessione ambientale con un intervento dedicato alla sostenibilità in programma alle 17, per poi lasciare spazio all’aperitivo contadino a partire dalle 18. Durante l’intero corso della manifestazione rimarranno accessibili l’esposizione degli attrezzi agricoli, la raccolta fotografica naturalistica e lo stand informativo del Parco. L’ingresso è libero e, in caso di pioggia, l’iniziativa verrà rinviata a domenica 7 giugno. La giornata è promossa con il contributo del Comune di Uboldo e in collaborazione con il Parco dei Mughetti, la Protezione Civile, le associazioni e i produttori locali.