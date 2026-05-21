Picnic e laboratori nel verde per la Festa del Fieno a Uboldo

Dopo l’annullamento della scorsa edizione dovuto al maltempo, torna la Festa del Fieno alla Cascina Regusella di Uboldo. L’appuntamento è per martedì 2 giugno, nel cuore del Parco dei Mughetti, per una giornata all’aria aperta dedicata alla cultura rurale e alla sostenibilità, pensata per le famiglie, i bambini e gli appassionati della natura.

Le attività prenderanno il via a partire dalle 10 con l’apertura dell’area accoglienza e del simbolico anfiteatro del fieno. Subito dopo, alle 10:15, partirà una visita guidata alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dell’area protetta. La mattinata continuerà con le proposte per i più piccoli: alle 11 ci sarà spazio per Magia e storie con il burattinaio, mentre alle 12 sarà il turno della Pesca nel fieno, un momento ludico ispirato alla tradizione contadina.

Il pranzo all’aria aperta sarà protagonista dalle 12:30 alle 15, orario in cui sarà attiva l’area picnic. I partecipanti potranno ritirare i cestini prenotati sul sito ufficiale e mangiare liberamente nel prato. Nel pomeriggio riprenderanno i laboratori: alle 15 le famiglie potranno partecipare a «Costruiamo lo Spaventapasseri», seguiti alle 16 dalle testimonianze della cultura agricola con i «Racconti di terra».

L’evento offrirà anche spunti di riflessione ambientale con un intervento dedicato alla sostenibilità in programma alle 17, per poi lasciare spazio all’aperitivo contadino a partire dalle 18. Durante l’intero corso della manifestazione rimarranno accessibili l’esposizione degli attrezzi agricoli, la raccolta fotografica naturalistica e lo stand informativo del Parco. L’ingresso è libero e, in caso di pioggia, l’iniziativa verrà rinviata a domenica 7 giugno. La giornata è promossa con il contributo del Comune di Uboldo e in collaborazione con il Parco dei Mughetti, la Protezione Civile, le associazioni e i produttori locali.