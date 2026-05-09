Pier Vittorio Buffa a Cocquio Trevisago per un incontro sui suoi romanzi storici ambientati in Valcuvia

Sabato 16 maggio alle 17 alla biblioteca comunale “E. Gallico” appuntamento con il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa. Al centro dell’incontro i romanzi ambientati tra lago e Valcuvia, con intervista pubblica e firmacopie finale

Un pomeriggio dedicato alla narrativa, alla memoria e ai luoghi del territorio. Sabato 16 maggio alle ore 17 la biblioteca comunale “E. Gallico” di Cocquio Trevisago ospiterà lo scrittore e giornalista Pier Vittorio Buffa per un incontro aperto al pubblico.

Autore di fama nazionale e volto noto anche nel Varesotto, Buffa dialogherà con i lettori raccontando curiosità, retroscena e spunti legati ai suoi due romanzi ambientati nella vicina Castello Cabiaglio: Il pane può aspettare edito da Neri Pozza e La casa dell’uva fragola pubblicato da Piemme.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per approfondire il rapporto tra scrittura e territorio, elemento centrale nelle opere dell’autore, che spesso intrecciano vicende personali e memoria collettiva con i paesaggi e le atmosfere delle valli varesine.

A condurre l’incontro sarà Angela Lischetti. Al termine è previsto il firmacopie con la possibilità per il pubblico di acquistare i libri dell’autore.

L’iniziativa si terrà alla biblioteca comunale “E. Gallico”, in Contrada Motto dei Grilli 30 a Cocquio Trevisago. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0332 975018.