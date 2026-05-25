Pilates e Yoga al Parco di Villa Mylius a Varese in occasione del Creanza Gin Fest

Domenica 7 giugno, il parco di Villa Mylius ospiterà una mattinata dedicata al benessere all’aria aperta, tra yoga, pilates, natura e creatività

Varese Corsi torna con due proposte tra le più amate della stagione, questa volta in collaborazione con Creanza Creative Market. Domenica 7 giugno, il parco di Villa Mylius ospiterà una mattinata dedicata al benessere all’aria aperta, tra yoga, pilates, natura e creatività.

Yoga al Parco – domenica 7 giugno, 1 lezione dalle 10.00 alle 11.00 presso Villa Mylius.

Una lezione al parco adatta a tutti, per ritrovare equilibrio, energia e serenità all’aria aperta, immersi nella natura e in un’atmosfera di creatività e condivisione.

Pilates al Parco – domenica 7 giugno, 1 lezione dalle 11.00 alle 12.00 presso Villa Mylius.

Un’occasione per rigenerare corpo e mente all’aria aperta, tra natura e creatività.

Le lezioni si inseriscono all’interno di una giornata speciale organizzata in collaborazione con Creanza Creative Market, tra artigianato, street food, gin, musica e intrattenimento. Un’esperienza a 360° che unisce benessere e creatività in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Si chiede ai partecipanti di portare autonomamente il materiale necessario per la lezione, incluso il tappetino.

Per scoprire tutti i corsi e trovare l’esperienza più adatta, è possibile visitare il sito di Varese Corsi.