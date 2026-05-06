Piogge e temporali: diramata l’allerta gialla nelle aree prealpine e dei laghi varesini
La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta di criticità moderata valida da oggi, mercoledì 6 maggio, a domani mattina. Le zone più esposte sono il Nord Ovest e il Nodo Idraulico di Milano
Una forte perturbazione di intensità moderata interesserà la Lombardia nelle prossime ore. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo di livello giallo — criticità moderata — sull’area delle Prealpi e dei laghi varesini, con validità dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle 9.00 di giovedì 7 maggio.
Il quadro meteorologico che si prospetta è quello tipico delle perturbazioni primaverili: rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, destinati a muoversi con traiettoria da Sud Ovest verso Nord Est nelle ore centrali della giornata. È proprio il Nord Ovest lombardo a trovarsi nella posizione più esposta, sia per la direttrice seguita dal sistema perturbato sia per la conformazione orografica che favorisce l’accumulo e l’intensificazione dei fenomeni.
Particolare attenzione è richiesta sul Nodo Idraulico di Milano, il sistema di corsi d’acqua e canali che attraversa e circonda l’area metropolitana del capoluogo. Sui rilievi e sui settori più settentrionali di questa zona, le previsioni indicano una possibile persistenza dei fenomeni temporaleschi nel pomeriggio e in serata, più a lungo rispetto a quanto atteso nel resto del territorio regionale.
Sul fronte delle precipitazioni cumulate nelle 24 ore si prevedono: su Prealpi e nell’area del Nodo Idraulico di Milano accumuli compresi tra 30 e 70 millimetri, con picchi locali che potrebbero raggiungere i 100 millimetri nelle celle temporalesche più intense, fenomeni che, secondo le stime, risultano più probabili proprio sul quadrante Nord Ovest. Per le restanti zone della regione, le quantità attese sono più contenute, tra 10 e 30 millimetri nelle 24 ore, con possibili picchi tra 30 e 50 millimetri in corrispondenza dei rovesci più forti.
Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti delle previsioni e a seguire le indicazioni della Protezione Civile, in particolare nelle zone a ridosso dei corsi d’acqua e nelle aree collinari e prealpine più vulnerabili al ruscellamento e alle piene rapide.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.