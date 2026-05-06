Piogge e temporali: diramata l’allerta gialla nelle aree prealpine e dei laghi varesini

Una forte perturbazione di intensità moderata interesserà la Lombardia nelle prossime ore. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo di livello giallo — criticità moderata — sull’area delle Prealpi e dei laghi varesini, con validità dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle 9.00 di giovedì 7 maggio.

Il quadro meteorologico che si prospetta è quello tipico delle perturbazioni primaverili: rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, destinati a muoversi con traiettoria da Sud Ovest verso Nord Est nelle ore centrali della giornata. È proprio il Nord Ovest lombardo a trovarsi nella posizione più esposta, sia per la direttrice seguita dal sistema perturbato sia per la conformazione orografica che favorisce l’accumulo e l’intensificazione dei fenomeni.

Particolare attenzione è richiesta sul Nodo Idraulico di Milano, il sistema di corsi d’acqua e canali che attraversa e circonda l’area metropolitana del capoluogo. Sui rilievi e sui settori più settentrionali di questa zona, le previsioni indicano una possibile persistenza dei fenomeni temporaleschi nel pomeriggio e in serata, più a lungo rispetto a quanto atteso nel resto del territorio regionale.

Sul fronte delle precipitazioni cumulate nelle 24 ore si prevedono: su Prealpi e nell’area del Nodo Idraulico di Milano accumuli compresi tra 30 e 70 millimetri, con picchi locali che potrebbero raggiungere i 100 millimetri nelle celle temporalesche più intense, fenomeni che, secondo le stime, risultano più probabili proprio sul quadrante Nord Ovest. Per le restanti zone della regione, le quantità attese sono più contenute, tra 10 e 30 millimetri nelle 24 ore, con possibili picchi tra 30 e 50 millimetri in corrispondenza dei rovesci più forti.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti delle previsioni e a seguire le indicazioni della Protezione Civile, in particolare nelle zone a ridosso dei corsi d’acqua e nelle aree collinari e prealpine più vulnerabili al ruscellamento e alle piene rapide.