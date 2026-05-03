Pioggia di medaglie per il Bu Do Kan alla Coppa Italia di karate
La società del Maestro Gazich brilla a Faenza con 15 podi e il doppio oro di Riccardo Pastori. Oltre 700 atleti in gara per la kermesse nazionale della FIKTA
Una trasferta da incorniciare per la Polisportiva Bu Do Kan. La spedizione guidata dal Maestro Giorgio Gazich è rientrata dalla Coppa Italia 2026 di karate tradizionale, svoltasi a Faenza, con un bottino pesante: 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi.
I protagonisti sul podio
La competizione, che ha visto sfidarsi oltre 700 atleti da tutta Italia nel palasport romagnolo, ha messo in luce il valore del vivaio bustocco. Sugli scudi la prestazione di Riccardo Pastori (16 anni, categoria speranze), capace di conquistare una straordinaria doppia medaglia d’oro sia nel kata che nel kumite individuale.
Ottimi risultati anche dai più giovani: Patrick Flores (11 anni) ha conquistato l’oro nel kumite, mentre Ludovica Millefanti si è confermata atleta polivalente con un oro nel kata, due argenti (kumite e kata a squadre) e un bronzo. Tra i medagliati figurano anche Ledion Hasi (argento e bronzo), Daniela Piantadosi (argento nei Master), e i bronzi di Violeta Flores, Edoardo Lodigiani, Erik Wijmans, Carlotta Morena e Isis Cassinari.
La soddisfazione del Maestro Gazich
Il risultato è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge atleti, famiglie e uno staff tecnico di alto profilo. «Sono davvero soddisfatto – ha commentato il M° Gazich – questi successi nascono dalla passione e dall’impegno costante. Abbiamo un vivaio promettente che presto si unirà alla schiera degli agonisti nelle gare federali».
Un plauso particolare è andato al team di allenatori, tra cui il M° Andrea Grasselli (impegnato anche come responsabile nazionale arbitri FIKTA), Valter Zanovello, Rocco Tandurella, Luca Fiorini, Luca Nadalon e Roberto Benvenuti.
Prossima fermata: Salsomaggiore
Non c’è tempo per riposare sugli allori. Archiviata la prova di Faenza, il Bu Do Kan guarda già al prossimo grande appuntamento: gli Assoluti di Karate Tradizionale che si terranno a Salsomaggiore il 6 e 7 giugno. In quell’occasione scenderanno sul tatami gli agonisti (15-35 anni, cinture marroni e nere) per le prove individuali e a squadre di kata e kumite.
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