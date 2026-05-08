Pioggia di record personali per Icesport Varese tra Torino e la Val di Non
Nel weekend dell’1, 2 e 3 maggio le pattinatrici varesine brillano sul ghiaccio del Palavela e del Palasmeraldo. Ottimo secondo posto per Caterina Arcari. Ora fari puntati sull'ultimo trofeo Libertas
Volge al termine la stagione del pattinaggio di figura, ma le atlete di Icesport Varese continuano a spingere sull’acceleratore. Nel weekend dell’1, 2 e 3 maggio, la società varesina è stata impegnata su due fronti agonistici di rilievo, raccogliendo ottimi piazzamenti, record personali e importanti segnali di crescita sia dalle giovani promesse che dal settore adulti.
Al Palavela di Torino: Arcari d’argento e record frantumati
La spedizione torinese per la Gara Open – C.U.S. Torino Skating Trophy, disputata sul prestigioso ghiaccio olimpico del Palavela, ha regalato enormi soddisfazioni tecniche.
Nella categoria Senior Silver, Caterina Arcari ha chiuso la sua stagione agonistica nel migliore dei modi salendo sul secondo gradino del podio. La sua è stata una prova pulita, elegante e ricca di espressività, che le ha permesso di polverizzare il proprio record personale migliorandolo di ben 10 punti. Nella stessa categoria si è messa in luce con una buona performance anche Margherita Facco.
Grandi sorrisi anche nella categoria Basic Novice grazie ad Alice Penzo: l’atleta ha affrontato la sua ultima esibizione stagionale sfoggiando una notevole concentrazione e inserendo per la prima volta nel proprio programma un salto doppio, novità che le ha fruttato il nuovo season best, ritoccato verso l’alto di oltre quattro punti.
Hanno completato la trasferta all’ombra della Mole le giovani Rebecca Bertotto (categoria Junior Women Silver) e Annamaria Sena (Intermediate Novice Women), entrambe autrici di prove generose che aggiungono un prezioso tassello di esperienza al loro percorso di crescita sul ghiaccio.
Gli “Adulti” di scena in Trentino per l’Adult Cup
Contemporaneamente, il Palasmeraldo di Borgo d’Anaunia (Trento) ha fatto da cornice alla competizione internazionale Adult Cup 2026.
Per l’Icesport Varese sono scesi in pista quattro portacolori del sempre più competitivo settore adulti: Eylis Bellucci, Elena Galatà, Margherita Ghielmi e Laura Bussoli. Alla loro prima apparizione stagionale in gara, i quattro pattinatori hanno affrontato la sfida con grandissimo entusiasmo e determinazione, dimostrando che la passione per il ghiaccio non ha età e confermando un forte spirito di squadra.
Ultimo atto il 10 maggio
La dirigenza di Icesport Varese si è congratulata con tutte le atlete e gli atleti per la costanza e l’impegno profusi durante l’intero anno sportivo. La stagione, tuttavia, non è ancora del tutto conclusa: il focus si sposta ora sul gran finale del 10 maggio, data in cui andrà in scena la competizione internazionale del circuito Libertas, che vedrà impegnata una numerosa delegazione varesina con oltre dieci atlete pronte a darsi battaglia per gli ultimi podi dell’anno.
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