Via libera del consiglio alla tutela della piscina di via Copelli. Lavoriamo per Varese vota contro, 5Stelle “Non si crea così una coalizione”

Il Consiglio comunale di Varese ha approvato giovedì sera la deliberazione proposta dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Luca Paris per sottoporre a speciale tutela l’immobile di via Copelli 7, sede della piscina comunale ora non più utilizzata. Una richiesta avanzata, ai sensi delle vigenti norme urbanistiche cittadine, «per preservare un bene di notevole valore architettonico, storico, culturale e sociale per la città».

L’edificio, inaugurato nel 1967 e realizzato su progetto dell’ingegner Sergio Brusa Pasquè, è al centro di un progetto dell’amministrazione comunale che prevede la sua trasformazione in un altro impianto sportivo, ma non più con i costi di gestione di una piscina. La deliberazione vuole ora vincolare lo stabile a una salvaguardia specifica. Nel suo intervento, il consigliere Paris ha anche sollecitato l’ente ad attivarsi per accedere alle risorse messe a disposizione dei comuni «proprio in questi giorni, da un bando nazionale, per la ristrutturazione e il risanamento degli impianti sportivi esistenti».

Hanno votato a favore 26 consiglieri: per la maggioranza, oltre al Movimento 5 Stelle, i gruppi del PD, della lista Praticittà (che fa riferimento al sindaco), di Progetto Concittadino/Collettiva; per la minoranza, voto favorevole dei gruppi della Lega, di Varese Ideale, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia.

«Di fronte a questo consenso, molto ampio, trasversale e giustificato, stupisce non poco il voto contrario dei due Consiglieri del gruppo Lavoriamo per Varese, che a livello nazionale fa riferimento a Italia Viva – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle – Lo stupore è in primo luogo per il mancato riconoscimento della tutela dell’immobile, senza la quale si potrebbe andare incontro anche al suo abbattimento e al conseguente rischio di mire speculative sull’area in questione». La piscina si trova in contiguità anche con la zona del Minigolf, sulla cui destinazione ancora non è stata presa una decisione definitiva.

«Ma stupisce ancora di più la motivazione per cui è stato dato il voto contrario, cioè che l’immobile della piscina non debba fare la fine della Caserma Garibaldi, sconfessando così con poche parole il lavoro di anni messo in campo dall’Amministrazione comunale per la rigenerazione di questo edificio e la sua restituzione alla città e a una finalità di servizio pubblico come quella di un polo culturale», prosegue la nota.

«La costruzione di una possibile coalizione per il prossimo appuntamento amministrativo cittadino non può trovare giovamento, nel metodo e nel merito, da tali estemporanee prese di posizione, e per questo invitiamo tutti quelli che in buona fede stanno lavorando alla costituzione del campo progressista a non sottovalutare quanto accaduto, anche in termini di costruzione del programma elettorale», conclude il Movimento 5 Stelle.